Denizbank kredi notu düşük olanlara 30.000 TL ödüyor! Emekli iseniz 100.000 TL alıyorsunuz...

Denizbank üzerinden kredi notu düşük olan kişilere 30000 TL kadar işlem yapılırken, bu sadece bireysel müşteriler için geçerli olarak bir kampanya olarak duyuruldu. Kredi notu düşük olan vatandaşların emekli olması durumunda emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak 100.000 TL'ye kadar kendi emekli maaşları hesapları üzerinden 24 ay vadeli kredi kullanabileceği haberi ardından geldi. Emekli olan vatandaşlar ile birlikte kredi kullanacak olan bireysel, vatandaşların kredi notu düşük olması durumunda, Denizbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekecektir.

Denizbank, yaptığı bu kampanyada daha önce bankalarından kredi başvurusu yapıp onay alamayan kişilere 45 gün sonra tekrardan başvuru yapmaları durumunda da kredi puanı düşük olması ile birlikte kredi imkanı sağlayacağını da duyurdu.

Banka kredi puanı düşük olan vatandaşların ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri için şubelere giderek işlem yapması gerekiyor. Banka kredi puanınızın düşük olduğu için başvurularınızı internet üzerinden veya cep telefonunuz üzerinden SMS ile yaparsanız, otomatik olarak olumsuz yanıt alacak ve 45 gün beklemek zorunda kalacaksınız.

Düşük faiz oranları ile birlikte ve özellikle emekli olan vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa, Denizbank şubelerine giderek hem emekli maaşını taşıma işlemlerini gerçekleştirebilir hem de kredi başvurusu yaparak, diğer bankadaki olan tüm borçlarını da tek bir yerde toplamak kaydı ile 100000 TL nakit kredi alabilir. Denizbank, sadece emeklilere ihtiyaç kredisi değil, konut kredileri ve taşıt kredilerinde de düşük faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sağlamaya devam ediyor. Banka şubeleri üzerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden diğer kampanyalara göz atabilir, resmi internet sitesi üzerinden ayrıca faiz oranlarını güncel olarak hergün öğrenebilirsiniz.