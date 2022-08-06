Emekliye Ağustos Ayında Müjdeler Bitmeyecek! Cumhurbaşkanı Duyurdu ve Emekli Maaş Hesabınıza Ödemeler Yapılacak!

Emekli olan vatandaşları, Ağustos ayında, müjdeler devam ediyor. Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda özellikle nakit kredi kullanacak olan yemekler ile birlikte acil paraya ihtiyacı olan emekliler, bu haberi bekliyordu. Kurban Bayramı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da duyurusu yapılan ve emekli olan vatandaşlara kamu bankaları üzerinden verilecek olan nakit kampanyalarda, limit ve faiz oranları belli oldu.

Emekli maaşınızı bankalar üzerinden alıyorsanız, kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirerek, acil ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. Banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda sizlere verilecek olan bu kredilerde hızlı bir şekilde sonuç alınabilecek ve onaylanan kredi tutarı hakkında bilgileri de hesaplarınıza yaptırabileceksiniz.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, emekli maaşında bu banka üzerinden alıyorlarsa 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi başvurusunda bulunabilecek ve ayrıca 10000 TL'ye kadar kredili mevduat hesabı alabilecek. Başvurularınızı internet bankacılığı uygulaması üzerinden de yapabileceğiniz gibi, ayrıca banka şubelerine giderek veya müşteri hizmetleri numarasını arayarak da 7 24 başvurunuzu bu şekilde de oturduğunuz yerden yapabilirsiniz. Ziraat Bankası onayı alan vatandaşlar, kredi kullanma işlemlerini banka şubeleri üzerinden kimlikleriyle birlikte yapmaktadırlar.

Sadece Ziraat Bankası değil, diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirerek, bankalar üzerinden kredi kullanabilir ve nakit ihtiyacınızı devlet destekli olarak verilecek bu düşük faizli krediler ile hızlı bir şekilde giderebilirsiniz. Başvuru yapacak olan emeklilerin, icralık ve avukatlık bir borcu olmaması durumunda kredi puanı düşük olsa bile bu bankalar üzerinden emekli maaş alması ile birlikte nakit ödemeleri hesaplarına yapılacaktır.

Başvuru yapacak olan emekli, ayrıca diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmak istiyorsa da bu kredi kampanyalarına katılabilecek ve onaylanan krediler ile birlikte güncel olan borçlarını kapatarak, tek bir çatı altı altında borçlarını ödeyerek kurtulabilecek. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeden önce güncel faiz oranlarını öğrenmek için bankaların resmi internet sitelerine giriş yapabilir, buradan işlemlerinizi yaparak, ne kadar kredi onayı aldığınızda görebilirsiniz.