Denizbank Kara Listede Olan ve Puanı Düşük Olan Kişilere 10.000 TL Ödeme Veriyor! Aylık Ödeme Olmayacak ve Hesaba Yataca

Denizbank üzerinden yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. Nakit ihtiyacı olan kişiler başvurularını yaptıklarında banka kredi puanı düşük olması durumunda da hemen işlem yapacak ve nakit kullanacaklardır. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, başvurularını yapmak istiyorsa, son dakika olan bu kampanyaya katılabilirler. Denizbank yaptığı açıklama da hızlı ve anında sonuç alınacak kredi kampanyasına katılabileceklerdir. Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için banka 18 yaşından büyük olmanızı istemektedir. 18 yaşından büyük olan ve TC vatandaşı olan herkes başvurularını yaparak kredilerini hesaplarına atacaklardır.

Denizbank SMS kredi başvurusu ile anında sonuç alın!

SMS ile kredi başvurusu için Kredim TC Kimlik yazarak 3280 numarasına mesaj atabilirsiniz. Başvuru yapacak olan kişilere hemen sonuç verilmektedir. Denizbank SMS ile kredi kampanyasına katılmak için ayrıca bankanın internet sitesine girerek de kredi başvurusu yapabilirsiniz. Denizbank SMS kredi kampanyasına katılarak onay alan kişiler en yakın banka şubelerine giderek kredi kullanımını gerçekleştirebilirler.

Denizbank ayrıca emekli olan kişilere Denizbank emekli kredisi vermektedir. Kredi notu düşük olan ve bankalardan kara listede olan kişilerin Denizbank şubelerine maaş taşımaları durumunda hemen yüksek limitli onay alacağını söyleyebiliriz. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden de yapılan bu kredi kampanyasına katılacak olan kişiler için rehber yayınlandı. Sosyal medya hesapları üzerinden de başvuru yapacak olan kişiler aynı şartlara uygun olmaları durumunda kredi kullanabilirler. Banka müşteri hizmetleri numarası üzerinden güncel faiz oranlarını öğrenebilir, başvuru yapabilirsiniz.