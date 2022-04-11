Pazartesi ve Salı Günü Hesaplarınızı Kontrol Edin! 8000 TL Ödeme Yatmış Olabilir. Nakit İhtiyacınızın olması durumunda hemen onay alacak ve nakit hesabınıza yatacak! 8000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, pazartesi ve salı günü hesaplarınızı kontrol ederek, hemen sizlerde ödeme alabilirsiniz.

36 ay vadeye kadar verilecek olan bu nakit kampanyalarını sadece kamu bankaları değil, özel bankalar karşılamaktadır. Banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olan herkesin başvuru yaparak alabilecekleri bir nakit kampanyasına katılabilmeleri için düşük faiz oranları ile kredi imkanı sağlanmaktadır.

Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde kredi sonuçlarını öğrenebiliyor. Acil İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak için başvuru gerçekleştirecek olan kişilere en yakın banka şubesi üzerinden ve bankanın SMS Kredi Servisi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir.

Denizbank SMS Kredi!

Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler kendi cep telefonları numaraları üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler Cep telefonları üzerinden yapacakları ücretli bir mesaj ile birlikte hemen sonuçlarını öğrenebilecekleri kredi kampanyasına katılabiliyor. Cep telefonunuz üzerinden mesaj kısmına girerek Kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin.

32 80 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç verecek ve sonucunuza göre, hızlı birşekilde de kredi kullanımını gerçekleştirecektir.

Denizbank, sadece SMS ile değil, internet sitesi üzerinden ve internet bankacılığı üzerinden de vatandaşları ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. 8000 TL kredi kullanmanız durumunda 90 gün ertelemeli ve aylık ödemesi olmayan bu kredileri kullanabilmeniz için En fazla 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabilirsiniz.

Denizbank haricinde Akbank Yapı Kredi Bankası İş Bankası ve QNB Finansbank üzerinden de başvurularınızı gerçekleştirerek, bankalar üzerinden 8000 TL ödeme alabilirsiniz. Bu bankaların SMS Kredi servislerine internet bankacılığı servislerine, banka şubelerinden kimliklerimizle birlikte giderek işlem yaparak ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.