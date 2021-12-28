Denizbank İhtiyacı Olan Kişilere Müjde Verdi: 55.000 TL Gelir Belgesiz Ödeyeceğini Açıklıyor

Denizbank 55 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara düşük faiz oranları ile kredi vereceğini açıkladı. Denizbank üzerinden 55 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız banka şubesinden veya banka resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yaparak DenizBank'ın yapmış olduğu bu kampanyaya katılabilirsiniz. Acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanarak belirtilen şartlara göre istedikleri zaman 36 ay vadeli nakit kredi desteğinden faydalanabiliyor.

Emekli olan sigortalı olarak çalışan öğrenci olan esnaf olan devlet memuru olan ve ev hanımı olan vatandaşlar acil ihtiyaçları olması durumunda denizbank'ı yapmış olduğu son dakika kredi kampanyası ile birlikte SMS atarak ne kadar kredi onayı alacağını görebilirler.

Denizbank SMS ile kredi başvurusu

Bankadan kampanyaya katılmak isteyen kişiler sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsa cep telefonlarının mesaj kısmına girerek Kredim yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını da yazarak bu mesajı 3280 numarasına gönderebilir. Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu SMS atarak öğrenebiliyor.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında Kredi alacak olan kişilere uygun faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyası başlattığını ve bu Kredi kampanyasında en çok destek veren 55 bin TL kredi kampanyası olduğunu açıkladı. 2021 yılı içerisinde Denizbank üzerinden en çok kredi başvuru yapılan yöntemlerden bir tanesi olan SMS ile kredi başvurusu yöntemi ile işlem yapabilirsiniz.

DenizBank SMS ile kredi başvurusu yapamayan vatandaşlar mobil uygulama aracılığı ile banka üzerinden istedikleri zaman 7gün 24saat kredi başvurusunda bulunabilir. DenizBank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu alabilir ve hemen kredi notu ile ilgili detaylı bilgileri öğrenebilir. Denizbank mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız banka şubesine gitmeden kendi hesabınıza aracılığı ile alacağınız internet bankacılığı şifresi sonunda kredinizi kullanabilirsiniz.