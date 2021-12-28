4.000 TL ve 7.500 TL Ödemeler T.C Kimlik Numaralarına Yatmaya Başladı!

Son dönemlerde yaşadığımız ekonomik sıkıntılar öncelikle nakit paraya ihtiyaç duyan vatandaşlarımızı sıkıntıya soktu. Birçok banka bu sebeplerden ötürü gelir belgesi olmadan hemen hesaba yatan destek ödemeleri yapmaktadır. T.C kimlik numarası üzerinden yapılan ihtiyaç kredisi başvurularıyla vatandaşa 4.000 ila 7.500 TL arasında gelir belgesi olmadan, düşük faiz oranı ve masrafsız kredi verilmektedir.

Ziraat Bankası

Özellikle önde gelen kamu bankalarından olan Ziraat Bankası ihtiyacı olan vatandaşlara 4.000 TL ila 7.500 TL arasında ihtiyaç kredisi vermektedir. Bu ihtiyaç kredisinden uygun faiz oranları ile faydalanabileceksiniz. Öncelikle başvuruda bulunabilmek için bankada hesabınızın olması gerekmektedir ve bu hesabınıza bağlı olarak internet şifreniz olmalı. Ziraat bankasından yapacağınız ihtiyaç kredisinden düşük faiz oranları ile faydalanabileceksiniz. 4.000 TL ila 7.500 TL arasında ki kredi kampanyasının sonucunu T.C kimlik numaranız üzerinden yapabileceksiniz. Verilecek olan ihtiyaç kredisini 36 ay vade imkânı ile kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası

Özel bankaların başında gelen Garanti Bankası şubelerine giden vatandaşlara T.C kimlikleri ile yapacakları başvuru durumunda hemen onay verebilmektedir. Bu durumda yapmanız gereken tek şey size en yakın Garanti Bankasına gitmek ve 8.000 TL ‘ye kadar verilecek olan ihtiyaç kredisinden faydalanmak. 4.000 TL üzerinde başvuru yapmak isteyen vatandaşlar sigortalı olarak çalışmakta ise 90 gün aynı iş yerinde çalışıyor ve maaş alıyor olması gerekiyor. Emekli olan vatandaşların ise emekli maaşlarını bu bankadan alıyor olmaları yeterlidir. Dilerseniz şubeye giderek emekli maaşınızı bankaya taşıyabilirsiniz.

Akbank

Paraya acil ihtiyacı olan vatandaşlarımız Akbank üzerinden yapacağı işlemlerde kredi kullanabilecek. Akbank müşterisi olan vatandaşlar bankanın mobil uygulaması üzerinden 4.000 ila 7.500 TL aralığında olan ihtiyaç kredisinden gelir belgesi olmadan T.C kimlik numaraları üzerinden masrafsız başvuruda bulunabilecek ve kredi kullanabilecekler. Banka size 36 ay vadeye kadar ve düşük faiz oranları ile kredi kullandırabilecek. Akbank müşterisi olmayan vatandaşlar ise telefonlarının mesaj kısmına T.C kimlik numaralarını 4425’e kısa mesaj olarak göndererek sorgulama yapabilecekler.