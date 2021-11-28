Denizbank Faiz Yok Dedi, 10.000 TL ile 55.000 TL Arasında Ödeme Almak İsteyenler Duyuru Yaptı

Denizbank üzerinden yapılan yeni kampanya ile birlikte 10.000 TL ile 55 bin TL arasında nakit kampanyasına başvuru yapmak isteyen kişiler 36 ay vadeli onay alabilecek. DenizBank'ın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bu kampanya duyurusu ile birlikte acil paraya ihtiyacı olan kişilere yapılacak olan bu destek ödemesinde 10.000 TL ile 55000 TL ödeme verilecek. Başvuru yaptıktan sonra sizin kimlik numaranı üzerinden sorgulama yapılarak kredi onayı sunulacak olan Denizbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara belirtilen şartlara göre hızlı bir şekilde sonuç verecek. T.c. kimlik numaranız üzerinden yapılan sorgulamada kredi notu 1200 ve üzerinde olan kişiler Hemen onay alabilecek.

DenizBank kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler bankadan internet sitesine girerek veya internet bankacılığını kullanarak istedikleri zaman işlem yapabiliyor. Denizbank taşıt faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler SMS atmak istiyorsa Cep telefonlarından ücretli bir mesaj atarak 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onay aldıklarını görebiliyorlar.

DenizBank SMS ile kredi başvurusu için kredim yazın boşluk bırakın ve t.c. kimlik numaranızı 3280 numarasını gönderin. Beş dakika içerisinde sizlere Denizbank t.c. kimlik numaranız üzerinden sorgulama yaparak hızlı bir şekilde ne kadar kredi onayı aldığınızı gösterecek. Denizbank 3280 numarasını atmış olduğunuz mesaj sonrasında onay alırsanız en yakın DenizBank şubesine giderek kimlikle kredi kullanabilir ve gelir belgesiz masrafsız ihtiyaç kredisi almış olursunuz.

Denizbank müşterisi olan kişiler ise kendi Denizbank hesabı üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusunu mobil uygulama üzerinden yapabilir. Denizbank mobil uygulama üzerinden yapacağınız Kredi başvurusunda hızlı bir şekilde sonuç alacak olan kişiler Kredi onay almaları ile birlikte en yakın banka şubesine gitmeden DenizBank'ın mobil uygulaması üzerinden kendi hesaplarına Kredi ödemesini yapabilecek.