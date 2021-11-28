PTT kimlik numaranıza göre 5000 TL ödeme yapıyor, hafta içi başvuru yapılabiliyor. PTT son zamanlarda özellikle çalışan ve emekli olan kişilere yapmış oldukları kampanyalar ile birlikte uygun faiz oranları ile kredi imkanı sağlıyor. PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler 5000 TL ödeme almak istiyorsa Bu bankada hesabı olmasa bile 36 ay vadeye kadar işlem yaparak kredi onayı alabilir. PTT aktif bank ile yapmış olduğu anlaşma sonrasında bu banka üzerinden PTT aracılığı ile kredi vereceğini ve 5000 TL kredi kullanacak olan kişilerin kredi notu uygun olması durumunda hemen onay alabileceğini söyledi.

PTT çalışan ve emekli olan vatandaşlara yapmış olduğu bu kampanyalar da 5000 TL ödeme almak isteyen kişilere 36 ay vadeye kadar hızlı bir şekilde onay vereceğini açıkladı. Aktif bank üzerinden verilen bu Kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler PTT şubelerine giderek kimlikleri ile birlikte başvuru yapabilir veya banka şubesine gitmeden sms ile hemen ne kadar onay aldığını görebilir.

PTT üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek Kredi yazın boşluk bırakın ve kendi kimlik numaranızı yazarak 3050 numarasına bu mesajı gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında hızlı bir şekilde sizleri değerlendirme yapılacak ve TC kimlik numaranız üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda sizlere Kredi sonucu belirlenecektir. PTT 3050 numarasını göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında ona yollarsanız bu 10 aylık tutarı en yakın PTT şubesinde kullanabileceğiniz gibi ayrıca ev veya iş adresinize de kullanabiliyorsunuz.

SMS ile kredi başvurusu yapamayanlar aktif bank'ın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir ve 5000 TL onay alabilir. 5000 TL kredi kullanacak olan kişiler aktif bank üzerinden 36 ay vadeye kadar işlem yaparken ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme imkanı ile müşterilerine destek kredisi kullandırmaktadır.

PTT ayrıca emekli olan vatandaşlara 80.000 tl ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Emekli olan vatandaşlar PTT üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa emekli maaşı PTT üzerinden alınması şartı ile 36 ay vadeli 80.000 TL kredi kullanabilir.