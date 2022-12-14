Denizbank, ev hanımı ve emekli olan tüm vatandaşlara 40000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi ödeyecek

Denizbank , yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara, başvurularını gerçekleştirmeleri halinde Denizbank şubeleri üzerinden 40000 TL 'ye kadar nakit kredi ödemesi vereceğini açıkladı. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için emekli olması, ev hanımı olması veya sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda bireysel kredi olarak gelir belgesiz işlem yapılacak.

40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan vatandaşların, Denizbank şubeleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri gibi, ayrıca banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden nakit kredi alabileceğini söyleyebiliriz. 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsunuz ve başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, Denizbank şubelerine gitmeden işlemlerinizi hemen yapabilirsiniz.

Cep telefonunuz üzerinden SMS ile başvuru yapmak istiyorsanız...

Cep telefonunuz üzerinden SMS ile başvuru yapmak istiyorsanız, kredi başvurunuzu uygun faiz oranları ile birlikte cebimde kredi kampanyasına katılarak yapabilirsiniz. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp Doğum Tarihi (11.11.1111) yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeniz durumunda, Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

32 80 numarasına gönderilen mesaj sonrasında nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara başvuruları gerçekleştirerek, hemen aynı gün içinde 3 ay ertelemeli kredi kullandırılır.

Denizbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar ise başvurularını gerçekleştirebilmeleri için banka üzerinden emekli maaş alması gerekiyor. Emekli maaşı alan vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek Denizbank vermiş olduğu bu kredi kampanyalarını hızlı bir şekilde katılabilmektedirler.