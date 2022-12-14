Emekliye müjde: 15 Aralık Sabah Saat 9'dan Sonra Ödemeleri hemen hesaplarınızdan alacaksınız!

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz ve 15 Aralık tarihi itibariyle 50000 TL'ye kadar nakit, kullanabileceğiniz kampanyaları listesi yayınlandı. Emekli maaş hesabı aracılığı ile birlikte başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm emeklilere, Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank, Halkbank, PTT üzerinden 50000 TL kredi, yılsonuna kadar ödenecek.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda kamu bankaları üzerinden yapacaklarınız işlemlerde nakit ihtiyacı olan tüm emeklilere devlet destekli, faiz oranları ndan yararlandırılarak kredi imkanları sağlanmaktadır. 5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu öğrenebileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak uygun faiz oranlarından yararlanmak şartıyla birlikte kredi ödemelerinizi, kamu bankaları üzerinden alabilirsiniz.

BAŞVURU

Başvuru yapmak istiyorsanız, banka şubelerine giderek kimliğinizle birlikte işlem yapabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin hangi bankadan emekli maaş alması durumunda o bankanın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini yapacağını söyleyebiliriz. Emekli maaş hesabınız aracılığıyla birlikte başvurumuzu gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak sizlerde hemen aynı gün içinde kredi ödemeniz 50000 TL olarak kendi hesabınıza yatırabilirsiniz.

İNTERNET KREDİSİ

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden yapılan kampanyalarda özellikle internet bankacılık uygulaması üzerinden kredi kullanacak olan kişilere daha düşük faiz oranları ile birlikte sonuç veriliyor. Kamu bankaları üzerinden yapılacak olan başvurularda, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşları internet kredisi adı altında ödeme verilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru gerçekleştirecek olan tüm vatandaşları 5 dakikada sonuç veriyor.