Denizbank ev hanımı ve emekli ayırt etmeden ödeme yapıyor! 55.000 TL kredi için SMS atmanız yetiyor...

Denizbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada SMS ile kredi başvurusu yapacak olan vatandaşların bireysel müşteri olmaları durumunda 55000 TL 24 ay vadeli kredi onayı alabilecekleri yeni kampanya yayınlandı. Denizbank, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kredi puanı uygun olmaları durumunda aynı gün içinde cep telefonları üzerinden SMS atarak, acil kredi ihtiyaçlarını giderebilecekleri yeni kredi kampanyasını açıkladı.

Denizbank Cebimde Kredi Kampanyası adıyla verilen bu kredilerde, 18 yaşından büyük olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve banka kredi puanım 1400 ve üzerinde olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden mesaj atarak, cebimde kredi kampanyasına katılabilmektedir.

Başvurularını gerçekleştirdikten sonra aynı gün içinde kredi sonucunu alacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirip, onay almaları durumunda en yakın banka şubesine giderek işlemlerini hızlı bir şekilde yaparak gelir belgesiz kredi kullanabilmektedir.

55.000 TL kredi başvurusu

Denizbank üzerinden cep telefonunuz üzerinden mesaj atmak için kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, 32 80 numarasına atacakları mesaj ile hemen 5 dakikada kredi sonucunu öğrenebiliyor. Cebimde kredi kampanyasına katılmak için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderebilir. Kredi başvurusunda bulunduktan sonra sizlere hemen sonuç verilir ve 50000 TL'ye kadar kredi onayı almanız durumunda 36 ay vadeli 50000 TL üzerinde kredi onayı almanız durumunda ise 24 ay vadeli bireysel ihtiyaç kredisi kullandırılmaktadır. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, aynı gün içinde kredi işlemlerini yapabilmeleri içinde şubelere giderek kimlikleriyle birlikte bu kredileri kullanabilmektedirler.

Denizbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, Emekli Kredisi Kampanyası adı altında bu kredi kampanyalarına katılarak ihtiyaç kredisi içinde borç kapatma kredisi de kullanabilmektedir. Denizbank kredi kampanya sebebi koşullarını öğrenmek istiyorsanız, resmi internet sitesine giriş yaparak buradan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Denizbank hesabınızın olması durumunda ise mobil uygulama üzerinden sizlere 7 24 kredi imkanı sağlanmaktadır.