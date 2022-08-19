SGK’ dan Duyuru! Maaşınızın 24 Katı Karşılıksız Para, Hesaplara Yatacak...

SGK vatandaşlara gerekli duyuruya paylaştı. Maaşın 24 katı kadar karşılıksız para hesaplara yatacak. Devlet destekli olarak gençlere yapılacak olan ödemeler başladı. SGK tarafından başvuru gerçekleştiren tüm vatandaşlara verilecek. Haber ile ilgili detayları okuyabilirsiniz…

SGK kurumu gençlere binlerce lira tutarında ödeme yapacak. Devlet destekli olarak evlenmek isteyen gençlere ödeme yapılacak. Evlenmek kararı alan gençlere devletten destek geldi. En son alınan maaşın 24 katı kadar destek ödemesi yapılacak. Evlenme ödeneği olarak verilecek ödemeler gençler tarafından merak ediliyor. Bu paranın nasıl yatırılacağı başvurun nasıl yapılacağı konusunda bilgisi olmayanlar haberimizi okuyabilir. SGK başvuru işlemleri ve gerekli olan şartlara ait tüm bilgileri bulabilirsiniz.

Devlet, gençlere evlenme amaçlı evlilik desteği sunuyor. Verilecek olan destekler anne babasından yetim maaşı alan kadınlara ödeniyor. Ölüm aylığı alırken gerçekleştirilen evlilik ile SGK tarafından en son alınan maaşın 24 katı oranında ödeme yapılacak ve ölüm aylığı kesilmiş olacak. Devlet tarafından verilen destek evlilik amaçlı veriliyor. Sadece kız çocuklarını ilgilendiren ödenek, evlenmek isteyen erkek çocuklara ne yazık ki ödenmiyor.

Yuva Kuracaklara Destek

Devlet tarafından evlenmek isteyenlere maddi anlamda yeni destekler gelmeye devam ediyor. Maddi sorunlar yaşayan gençlere devlet tarafından 350 bin lira tutarında destek verildi. Çalışılan yerde alınan en son maaşın 24 katı kadar destek yapılıyor. Şayet maddi anlamda sorun yaşıyorsanız bu destekten başvuru yaparak yararlanabilirsiniz. Maaşın 24 katı kadar olan ödemeden faydalanmak için kadınların yetim maaşı almaları durumunda bu maaş tamamen kesilecek. Alınacak olan tutarın tamamı düğün masrafları olarak kullanılabilir.

Eski Eşi ile Yeniden Evlenenler

Daha önce evli iken eşinden boşanan kişiler, tekrar eski eşleri ile evlilik kararı alanlar, eski eşi ile tekrardan nikâh tazeleyenler bu tür ödeneklerden faydalanamaz. 750 lira tutarında yetim maaşı olan vatandaş 18 bin liraya kadar destek ödemesi alabilir. Destek ödemesi almak isteyenler başvuru yaparak bu imkânı değerlendirebilir. Başvuru için SGK giderek gerekli başvurularını yapmaları gerekir. Evlilik için verilen destek sadece bir kez verilmektedir.