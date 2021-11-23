Denizbank Emekliye Para Dağıtıyor, Son Karar Verildi, Başvuru Yapacaklar Dikkat

Denizbank üzerinden emekli olan vatandaşlara güldüren haber geldi. Denizbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız yüksek limitli nakit kampanyalarından faydalanarak acil ihtiyaçlarınız için bankanın vermiş olduğu emekli kredisi kullanabilirsiniz. DenizBank emekli kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar Bu banka üzerinden emekli maaşı alıyorsa yüksek limitli onay olabilir ve banka şubelerine gitmeden hesabına para yatırabilir. Denizbank üzerinden emekli kredisi kullanacak olan kişiler için yapılan düşük faiz oranları ile kredi kampanyası 70 bin TL'ye kadar veriliyor. Bankada hesabı olan kişiler banka şubelerine gitmeden SMS atarak veya internet sitesine girerek başvuru yapabiliyor.

DenizBank'tan emekliye sms ile başvuru imkanı başladı

Denizbank üzerinden emekli olan vatandaşlar sms ile emekli kredisi kampanyasına katılabilir. DenizBank emekli maaşı alıyorsanız cep telefonunuzu mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına mesaj gönderin. 3280 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucunu verecek ve onaylanan tutar kadar kredi hemen banka hesabınıza yatacak. 3280 numarasına gönderdiğiniz mesaj sonrasında kredi onayı alırsanız size en yakın DenizBank şubesine giderek gelir belgesiz olarak bu Kredi kullanabilirsiniz.

Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar uygun faiz oranları ile kredilerine kullanırken ayrıca diğer bankadaki olan borçlarını kapatan borç kapatma kredisi kampanyasına da katılabilirler. Denizbank üzerinden verilen ihtiyaç kredilerinde 50.000 TL'ye kadar ödenecek olan Kredi de 36 ay vade ile kredi kullandırırken 50.000 TL üzeri ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar Denizbank üzerinden 24 ay vade ile kredi kullanabilir.

Denizbank yapmış olduğu Bu kampanyada başvuru yapacak olan emeklilere ayrıca ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme imkanı sunuyor. Kredi ödemelerinizi aylık yapabileceğiniz gibi 3 aydan 3 aya veya iki aydan 2 aya da yapabiliyorsunuz.

Denizbank şubelerinden destek var

Denizbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar en yakın DenizBank şubesine giderek bu bankadan kredi başvurusunu yapabilir. DenizBank şubeleri üzerinden yapacağınız kredi başvurusu 70000 tl ye kadar şube yetkisinin de onaylanacak ve sizlere hemen sonucu söylenecek. Emekli maaşınızı Denizbank üzerinden alıyorsanız banka şubesine giderken sadece kimliğiniz ile birlikte başvuru yapabilirsiniz.