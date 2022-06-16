Denizbank duyurdu! Cebimde Kredi Kampanyası için limit: 15.000 TL oldu!

15 bin TL Haberi Geldi! Son Dakika Haberi… Bankamatik kartı bulunan herkes kolayca bu bankalardan ihtiyaç kredisi alabilecek… Yapılan son dakika açıklamasıyla beraber bankamatik kartı bulunan kişilerin on beş bin TL’ye değin ödeme alabileceği duyuruldu. Denizbank tarafından gerçekleştirilmiş olan bu temel kampanyayla beraber kendi bankasından bankamatik kartı almış olan kişilere 15 bin TL nakit kredi verileceği açıklanmış oldu.

Verilmesi planlanmış olan bu temel kredilerde banka notuna göre işlem yapılmış olacak. Banka kişilere otuz altı ay vadeye varan kredi olanakları sunmaya devam etmektedir. Kısa mesaj yani SMS vasıtasıyla siz de bu kampanyaya başvurabilirsiniz. Dilerseniz bankanın resmi web sitesinden de bu kredi için başvuru yapıp sonucunuzu da oldukça kısa bir süre içerisinde öğrenebilirsiniz.

Denizbank’tan ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler cep telefonlarından ücretli bir mesaj yollayarak kredi başvurusu yapabilir. Banka size en geç on dakikada dönecektir. Cep telefonunuzun mesaj kısmından KREDİM yazarak boşluk bırakın. Ardından Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına mesaj atın. Böylece kredi için başvuru yapmış olacağınızı bilmelisiniz.

Yolladığınız mesajdan sonra banka size krediniz onaylandığı an netice verirse en yakın Denizbank şubesini ziyaret ederek anında kredinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Şayet bankada hesabınız varsa şubeyi bile ziyaret etmeden telefondan her şeyi halledebilirsiniz. Bu şekilde 15 bin TL nakit kredinizi almış olursunuz. Güle güle harcayın.