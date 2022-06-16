Emekliye 10.000 TL Ödeme Verilecek! Bankadan Açıklama Sabah Yapıldı

Yapı Kredi Bankası Emekli Bireylere Gelir Belgesi İstemeden 10 bin TL’lik Bir Ödeme Yapacağını Duyurdu. Yapı Kredi Bankası emekli kişiler için gelir belgesiz olacak şekilde 10 bin TL’lik bir ödeme yapacağını açıkladı. Emeklilerin birçok gereksinimine göre ihtiyaç kredisi kampanyası meydana getiren Yapı Kredi Bankası yaptığı son kampanyayla beraber emeklilere 10 bin TL ya da üzerinde ihtiyaç kredisi vereceğini ifade etti. Kişilerin emekli olmaları durumunda kredi onayını hızlı biçimde alabileceğini duyurmuş olan banka, gelir belgesiz halde 10 bin TL’lik ödemenin kullanılabileceğini söylemiş oldu.

Bunun için emekli maaşınızı Yapı Kredi Bankası’na taşımanıza da gerek yoktur. Yapı Kredi Bankası’nın emekliler adına oluşturduğu bu özel kampanyada bazı koşullar vardır. Koşullardan birincisi başvuru yapacak olan kişinin emekli olması! Nakde gereksinim duyan emekli bireyler Yapı Kredi Bankası’ndan alacakları 10 bin TL’lik nakit meblağlarda ilk taksit ödemelerini 36 ay vadeyle üç ay ertelemeli ödeyebilme olanağına her zaman için sahiptir. Banka kredi notunuzun 1200’ün üzerinde olması lazım.

Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan 10 bin TL’lik ödemeye başvuru yapmak isteyenler SMS üzerinden de başvuru yapabilir. Dileyenler şubeyi de ziyaret edebilir. Her şekilde başvuru yapmanız mümkündür. SMS yoluyla başvuru yapmak isteyenler 4411 numarasına BİREYSEL yazarak boşluk bırakıp bir de kimlik numaralarını ilave ederek gönderebilir. Sonuç kısa süre içerisinde size bildirilmiş olur.

Kredi onayı alan kişiler en yakın banka şubesine giderek de işlem yapacaklardır. Size en yakın Yapı kredi bankası şubesine giderek kredi onayı almanız durumunda, kimliğiniz yeterli olacaktır. Kredi onayı hemen verilmektedir.