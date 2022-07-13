Denizbank düşük faizli acil kredi için düğmeye bastı! 50.000 TL 36 ay olacak şekilde hazırlandı!

Denizbank, başlatmış olduğu yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi vereceğini duyurdu. Denizbank, acil ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında vereceği 50000 TL'ye kadar vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi imkanı sunaca bu kredi kampanyalarından şartlara uygun olan vatandaşlara 36 ay vadeli kredi verecek. Denizbank üzerinden kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde başvurusunu gerçekleştirerek, bu banka üzerinden kredi alabilmektedir. Denizbank, özellikle bireysel müşterileri için başlatmış olduğu bu kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşların 50000 TL'ye kadar alacakları kredilerde 3 ay ertelemeli olarak da işlem yapacağını duyurdu.

KREDİ BAŞVURUSU

Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bu bankanın en kolay kredi başvuru yöntemlerinden birtanesi olan SMS ile hemen sonuç öğrenebilirsiniz. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 3 ay erteleme ve 36 ay vadeli kredi için SMS atabilir.

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girdikten sonra Kredim yazın boşluk bırakın ve kendi kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderdikten sonra 10 dakika içerisinde, Denizbank Genel Müdürlüğü tarafından sizlere nekadar kredi onayı verildiği hakkında bilgiler gelecektir. Denizbank Genel Müdürlüğü tarafından kredi onayı almanız durumunda en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte kredi kullanabilir veya bu bankada hesabınızın olması durumunda, Denizbank, mobil uygulamasını kullanarak ihtiyaç kredinizi tamamlayabilir ve hesabınıza yatırabilirsiniz.

Denizbank resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapılabiliyor. Denizbank resmi internet sitesine giriş yaparak İhtiyaç Kredisi Başvuru Formunu doldurabilir ve başvuru formu doldurduktan sonra aynı SMS kredide olduğu gibi cep telefonunuza gelecek olan mesaj ile kredi sonucunu öğrenebilirsiniz. Sms ile ve internet üzerinden kredi onayı almanız durumunda banka şartlarına uygun olan vatandaşlar, aynı gün içinde krediyi hesaplarına gönderebilmektedir.