Oğlak Dolunayı 13 Temmuz 2022 Burçlara Etkisi Nelerdir? Çok Sert Geçecek!

Oğlak burcunda dolunay 13 Temmuz 2022 tarihinde saat 21.38'de meydana gelecek ve insanlar üzerinde önemli etkilere sahip olacak. Pek çok kişinin uzun süredir hakkında araştırma yaptığı oğlak dolunayına saatler kaldı ve hangi burcun nasıl etkiler altında kalacağı merak konusu oldu. Süper ay olarak deneyimlenecek olan 13 Temmuz oğlak dolunayı ay dünyaya çok yakın bir mesafede bulunurken gerçekleşecek.

13 Temmuz Oğlak Dolunayında Neler Olacak?

Yaşanılan olaylar ve duygusal durumlar açısından oğlak dolunayını takip eden ilk 15 gün kadersel ve sarsıcı etkileri beraberinde getirecek. Söz konusu oğlak dolunayının 2020 senesinin Ocak ayı itibariyle ortaya konulan emeklerin tamamlanması gibi etkileri de üstleneceği açıklandı.

Meydana gelecek olan dolunay, oğlak burcunda gerçekleşecek ve bu burcun Satürn tarafından yönetilmesi sorumlulukları, başarıyı, hedefleri, görevleri ve toplumsal statüyü öne çıkartacak. Yeni düzenler, gelecekle ilgili planlar ve kurallar 13 Temmuz oğlak dolunayı sonrasında 15 gün daha etkilerini gösterecek. Peki 13 Temmuz 2022 oğlak dolunayı nedir, neler yaşanacak hangi etkiler görülecek?

Dolunay Vaktinde Neler Yapılır?

Yengeç burcunda 29 Haziran tarihinde meydana gelen Yeni Ay sonrasında gündemde korkular, kaygılar ve gizlenen sırlar açığa çıkmıştı. Su grubundan olan yengeç burcu birlik, bütünlük, vatan ve millet gibi sembolleri temsil etse de toplumda meydana gelen endişe dalgası ve geleceğe yönelik güvensizlik de bir süre boyunca sürecek. Plüto etkisi ise dolunayda, bireyin müdahalesinin bir işe yaramayacağının dönüştürücü ve yıkıcı olacağının bir işareti olarak karşımıza çıkıyor. 13 Temmuz 2022 oğlak burcunda gerçekleşecek olan Dolunay sonrasında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının farkında olunması gerekiyor.

Dolunayın takip ettiği 15 günde kişisel olarak kontrol edilemeyen olaylar ile karşı karşıya gelinebilir ve bir süredir emek verilen konular hakkında bazı da tamamlanmalar gündemde yer alabilir. İlahi adaletin her zaman iyi yönüyle yerini bulacağı özellikle önümüzdeki 15 günlük süreçte unutulmamalıdır.

Yengeç-Oğlak Aksı Nedir, Hangi Konuları Temsil Eder?

Yengeç oğlak aksı ev, aile kariyer yuva ve ebeveynler alanını aynı anda çalıştırmaktadır ve bu konular arasındaki dengenin kurulmasını talep etmektedir. Taşınmak, ev alıp satmak gibi konular bu dönemde öne çıkacak ve bir süredir beklenen fakat olmaz denilen işler ani bir şekilde çözüme kavuşacak. Yuva kurma planları ile evlenmeye karar vermek gibi durumlar da 13 Temmuz 2022 oğlak dolunayında ön planda yer alabilir. Bunun yanı sıra duygusal ilişkiler hakkında Venüs Neptün ile Satürn'ün farklı açılarda yer alıyor. Bu durum bazı ilişkilerde hayal kırıklığına sebep olurken bazı ilişkileri ise sağlamlaştırıcı etki gösterecek. Bu durumda elini taşın altına koyan ve ciddiyetle davranan herkes zaferi elde edecek.

Korku duyulan olaylar ile yüzleşilmesi gereken tüm durumları ortaya çıkaran ve tamamlanma enerjilerini içerisinde barındıran dolunayda yer değişimleri, görev ve şehir hakkında yeni süreçler meydana gelebilir. Bu sırada mesleki yol ayrımları da yaşanabilir ve çalışılan yöneticiler hakkında değişimler öğrenilebilir.

Bu dönemde dolunayın 12. evde gerçekleşmesi sebebiyle skandallar, sistemde bazı sırların ortaya çıkışı, ifşalar ve gizli düşmanlıklar da ortaya çıkabilecektir. Güç ve hırs zehirlenmesi yaşayan yöneticiler hakkında problemli durumlar da meydana gelebilir ve gündemde yer alabilir. Kanunlar, devlet yönetimi ve global olarak liderler hakkında yeni bilgilere 13 Temmuz 2022 oğlak dolunayında ulaşılabilir.