Denizbank bankamatik kartını 55.000 TL'ye kadar ödemeleri SMS atarak hemen veriyor

DenizBank yeni yapmış olduğu kampanyada Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak 55.000 TL'ye kadar sizlere kredi onayı vereceğini ve gelir belgesiz olarak kredi onayı almanız durumunda banka şubeleri üzerinden bu işlemleri yapacağınız yeni bir kampanya hazırladığını açıkladı. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden ve genel müdürlüğü tarafından yapılan duyuru sonrasında Denizbank müşterisi olmamanız önemli olmaksızın kredi puanı uygun olan tüm vatandaşların SMS atarak başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda hemen onay olabilecekleri haberi verildi.

Sizler de bireysel ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve DenizBank'ın yapmış olduğu bu kampanyaya katılarak işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız Cep telefonunuz üzerinden atacağınız ücretli bir mesaj ile birlikte oturduğunuz yerden ne kadar Denizbank ihtiyaç kredisi kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Denizbank üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar nakit kredi kullanmak istiyorlarsa cep telefonlarının Mesaj kısmına girerek ilk önce kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp doğum tarihini gün ay yıl olarak yazarak 32 80 numarasına göndermesi gerekiyor. Sms ile başvuru yaptığınız zaman doğum tarihini yazarken aralarda nokta koymayı unutmayınız.

Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunarak şartlara uygun olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde gönderilecek olan kısa mesaj ile birlikte ne kadar kredi onayı aldığı hakkında bilgiler de yayınlanacaktır.

DenizBank SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için aynı dakika içerisinde sonuçlarınızı öğrenebileceğiniz kampanyaları sizlere ayrıca mobil uygulamalar üzerinden de 7/24 vermektedir. Denizbank resmi internet sitesine giriş yaparak diğer Kredi kampanyalarına göz atabilir güncel faiz oranlarını öğrenerek aylık hesaplamalarınızı da yine internet sitesi üzerinden kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Denizbank kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğini de söylemek istiyoruz.