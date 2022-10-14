Denizbank banka şubelerine gitmenize gerek yok! Bankadan 55.000 TL ödeme cep telefonunuzdan verilecek

Denizbank, Ekim ayı içerisinde başlatmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında cep telefonunuz üzerinden SMS atarak sizlere 55000 TL'ye kadar ödeme yapacağını açıkladı. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu ihtiyaç kredilerinde banka şubelerine gitmenize gerek kalmadan da 55000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi ödemesi olabilirsiniz. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalar üzerinden nakit kullanmak istiyorlarsa öncelikli olarak Denizbank hesabı olması gerekiyor.

Denizbank, hesabınız üzerinden Denizbank internet bankacılığı şifresi alabilir ve cep telefonunuza indirmiş olduğunuz, Denizbank, mobil uygulaması ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurunuzu oturduğunuz yerden 7 24 yapabilirsiniz. Denizbank kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için öncelikli olarak bazı kredi şartlarına uygun olmanız durumunda sizlere işlem yapacağını açıkladı.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşları 5 dakika içerisinde sonuç verecek olan bu banka öncelikli olarak daha önce bankalar üzerinden kredi ve kredi kartı kullanmış olmanızı istemektedir. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların banka kredi şartlarına uygun olup, hemen aynı gün içinde kredi ödemelerini alabilecekleri bir kampanya da başladı.

Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda, cebimde kredi kampanyasına katılabilecek ve 55000 TL'ye kadar kredi ödemesi alıp almadığını hemen görebilecektir. Denizbank 55000 TL'ye kadar vermiş olduğu, ihtiyaç kredisi başvurusunda, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecek bu kredi kampanyalarından faydalanmak için 3 ay ertelemeli yeni bir kredi paketi hazırladığını açıkladı.

Denizbank 55000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, 36 ay vadeli kredi işlemlerimizden faydalanmak için kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndermeniz gerekiyor. Denizbank 55000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar olay vermesi halindeyse en yakın banka şubesi üzerinden işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştiriyor.