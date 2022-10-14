Akbank nakit kampanyası başlattı! SMS atarak veya bankaya gitmeden İnternet kullanarak 75000 TL Ödeme alın!

Akbank üzerinden başlatılan yeni nakit kampanyasında cep telefonunuz üzerinden SMS atarak veya bankanın internet bankacılığını kullanarak, 75000 TL'ye kadar ödeme alabileceğiniz bir kredi kampanyası başladı. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi işlemleri yapılacağı açıklandı. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredileri verilerek destek kredilerinden faydalanabilmektedirler.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu nda bulunmak istiyorsanız ve kredi kullanmak istiyorsanız, öncelikli olarak bankanın kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız gerekiyor. Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini yapabilecekleri bu kampanyalara katılabilmeleri için öncelikli olarak banka kredi notu: 1500 ve üzerinde olması gerekmektedir. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır.

Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu

Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecek, nakit kredi kullanabileceklerdir. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak yeni bir kredi paketi hazırlandığı açıklandı.

Akbank cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için hazırlamış olduğu bu kampanyada 75000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi onayı vermektedir.

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaranızı yazarak kendi cep telefonu numaranız üzerinden 44 25 numarasına mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Akbank müşteri hizmetleri numarası 444 25 25 numarasını arayarak da ihtiyaç kredisi başvurusu ve kredi kartı başvurularınızı buralardan kolay birşekilde yapabilirsiniz.

Akbank hesabı olan vatandaşlar ise Akbank Direkt uygulaması, şifresi alarak, şubelere gitmeden başvuru yapabildikleri gibi yine şubelere gitmeden ihtiyaç kredilerinde onaylanmaları durumunda hesaplarına yatırabilmektedirler. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenecekleri kredi kampanyası ile birlikte 3 ay ertelemeli krediler en düşük faiz oranları ile birlikte verilmektedir.