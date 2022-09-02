Denizbank banka hesabınız varsa dikkat! 8 gün içinde başvuru yapmazsanız olmaz! Banka önemli açıklama yaptı...

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden genel müdürlük ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan başvuru duyurusunda, 8 gün içerisinde nakit ihtiyacı olan vatandaşların bu banka hesabı olması durumunda, işlemlerini SMS atarak hemen yapabilecekleri kampanya açıklandı.

Denizbank üzerinden resmi internet sitesi üzerine giriş yaparak ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri için bankanın gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılması gerektiği haberi geldi.

Denizbank, 8 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara, diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sağlarken, 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredilerde hiçbir şekilde sizden gelir belgesi istemeden işlem yapacağını açıkladı.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvuru yapacak olan vatandaşların kendi banka hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte Denizbank, mobil uygulamasını kullanarak veya internet şubesi kullanarak kredi başvurusunda bulunabilir.

Denizbank ayrıca, kendi bankasında hesabı olan vatandaşlar için cep telefonları üzerinden SMS atarak da ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağını ve SMS kredi başvurusu sonrasında onay alan vatandaşlara da yine gelir belgesiz onay vereceğini duyurdu.

Cep telefonunuz üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, ilk önce Kredim yazın boşluk bırakın ve daha sona kendi kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeniz durumunda, Denizbank üzerinden başlatılacak olan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız.

32 80 numarasına gönderilen mesaj sonrasında sizlerin ne kadar kredi onayı aldığı kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında cep telefonunuza kısa mesaj olarak gönderilecek ve kredi onayı almanız durumunda da isterseniz banka şubeleri üzerinden isterseniz de internet bankacılığı üzerinden başvurunuzu gerçekleştireceksiniz.