10 Milyondan Fazla Emekli Bekledi ve Sonunda Sonuca Ulaştı: Ziraat, Vakıf, Akbank ve TEB Bankası 37.000 TL Ödüyor...

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank ve TEB Bankası üzerinden emekli maaşı, müşterilerine müjdeli haber geldi. 37000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı düşük faiz oranları ile yararlanarak kullandırılmaktadır.

37000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlar, bu dört banka üzerinden yapmış oldukları başvurular sonrasında 36 ay vadeli kredi kullanarak ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yaparak, işlem yapmaktadırlar.

Banka kredi şartlarına uygun olan ve emekli maaşını bu bankalar üzerinden alan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak için başvurularını hızlı bir şekilde yapabilmektedir.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden nakit kredi başvurusu

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu kredilerde şartları uygun olan vatandaşlara aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırılmaktadır. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden de işlemlerinizi hızlı bir şekilde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yedi gün yirmi dört saat yapabiliyorsunuz. En yakın banka şubesi üzerinden kimliğinizle birlikte alabileceğiniz 37000 TL kredide 36 ay vadeli işlem yapmanız mümkün olmaktadır.

Akbank ve TEB Bankası emekli kredisi

Emekli olan vatandaşların son zamanlarda verilen yüksek, promosyonlar sebebiyle birlikte maaşlarını taşınmış oldukları, Akbank ve TEB Bankası, emekli olan kişilere 37000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, şubelere gitmeden de hesaplarına bu limitlerde kredi ödemesi alabilmektedir. Akbank üzerinden ayrıca cep telefonunuza SMS aracılığı ile birlikte kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 44 25 numarasına kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak gönderin. Sms ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler, TEB Bankası üzerinden yapacakları işlemlerde ise TC kimlik numarasına 44 66 numarasına mesaj olarak göndermesi durumunda aynı gün içinde ne kadar kredi onayı aldığını görebilmektedir. Sms ile hem Akbank üzerinden hemde tep Bankası üzerinden yapmış olduğunuz başvurularda, onay alacak olan vatandaşlar şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsa, en yakın banka şubesine gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de onaylanan tutarı hesaplarına yatırabilir.