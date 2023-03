38 Yılda 2’si Resmi 1’i Dini Nikahlı 3 Eşini Öldüren Sanığın Kızı Konuştu!

Manisa'da yaşayan ve ikisi eşi olmak üzere 38 yılda 3 kadını öldüren Necati Akpınar'ın kızının açıklamaları gündemde yer aldı. A.S. isimli genç kadın Mutlu Menekşe’yi öldüren babasının cesedi gömmesine yardım etmişti. Daha sonra pişman olup polise ihbar ettiğini ifade eden A.S. eve döndüğü zaman babasının kendisine de zarar verebileceğini düşünmesi sebebiyle sürekli evin balkonuna çıkıp babasının gelip gelmediğini kontrol ettiğini açıkladı. Ardından eşini uyandırdığını, yaşanılanları anlattığını ve daha sonra polise gidip ihbar ettiğini söyledi.

38 yıl içerisinde 2 resmi nikahlı eşini öldüren ve son olarak da beraber yaşadığı 48 yaşındaki Mutlu Menekşe’yi öldürüp gömen 58 yaşındaki Necati Akpınar'ın kızı 32 yaşındaki A.S. önemli ifadeler kullandı. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan Necati Akpınar'ın kızı A.S., Mutlu Menekşe’yi gömmesine yardım etmişti fakat daha sonra pişman olup polise ihbarda bulunmuştu. Saruhanlı'da yaşayan A.S. geçtiğimiz sene 31 Aralık saat 02.00 sırasında eşiyle birlikte polis merkezine giderek itiraflarda bulundu.

Necati Akpınar'ın beraber yaşadığı 48 yaşındaki Mutlu Menekşe’yi öldürüp beraber cesedi İstasyon Mahallesi'ndeki evinin 50 metre ilerisindeki metruk bir eve gömdüklerini ihbar eden A.S., daha sonra babasının kendisine de zarar vereceğini düşündüğünü açıkladı. Polis ekipleri ihbar üzerine bölgeye geldi ve bölgede geniş çaplı bir araştırma başlatıldı. Polis ekipleri yapılan araştırma sonucunda Mutlu Menekşe’nin cansız bedenini buldu. Kadın cesedinin başında darbe bulunduğu ve öldürüldüğü anlaşıldı.

Mutlu Menekşe memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi ve dini nikahla beraber yaşadığı Necati Akpınar'ın da gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı. Akpınar ifade işlemleri ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı ve gündemde yer aldı. Necati Akpınar 1984 senesinde ilk eşi Emine Akpınar’ı bıçaklayarak ve 2003 yılında ikinci eşi Fatma Akpınar’ı ise ütüyle yakarak öldürmüştü.