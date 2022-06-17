Denizbank Anında Ödemeli En Yakın Banka Şubesine Gitmeden: 55000 TL Cebimde Kredi Vereceği Açıkladı!

Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasında 55000 TL'ye kadar cebimde kredi kampanyası başlattı. 24 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak alabileceğiniz bu nakit kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi olarak sadece bireysel müşterilere hizmet verilmektedir. Denizbank, özellikle sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu bu duyuru sonrasında kredi başvurusunu Twitter hesabı üzerinden de alabiliyor.

Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için başvuru şartları şu şekilde ...

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara banka 24 ay vadeli olarak işlem yapmaktadır. 50000 TL üzerindeki kredilerde verilecek olan bu limitlerde 50000 TL üzerindeki düşük olan limitlerde ise 36 ay vadeli kredi kullanmanız mümkün olmaktadır. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olması durumunda onay alır. Banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olan kişiler ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, 18 yaşından büyük olan vatandaşlar, kredi kullanabiliyor. Kredi kullanacak olan vatandaşlar, ayrıca kredi şartlarına uygun olması durumunda bu banka üzerinden kredi kartı imkanından da faydalanabilir.

Denizbank üzerinden, Cebimde Kredi Başvurusu Nasıl yapılır?

DenizBank Cebimde kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, 32 80 numarasına kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak göndermeleri durumunda hızlı birşekilde bu bankadan kredi başvurusu yapabileceklerdir. Cebimde kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, banka kredi puanı uygun olması durumunda banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde kendi hesaplarına yatırarak, mobil uygulama üzerinden yapabilmektedir. Denizbank Cebimde kredi haricinde ayrıca kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak da işlem yapabilir ve kredi başvurusunda bulunma imkanları sağlamaktadır. Denizbank, kişilerin banka kredi puanına göre işlemlerini gerçekleştirirken, kredi notuna göre, faiz oranları da uygulamaktadır.