SGK Üzerinden Emekli Maaşı Alan Kişiler! Garanti BBVA Bankası 100000 TL ile 70000 TL Arasında Nakit Kredi Verecek!

SGK üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, işlem yapacak olan vatandaşlar, Garanti Bankası üzerinden 100000 TL ile 70000 TL arasında nakit kredi kullanabilmektedir. 24 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere 5 dakika içerisinde işlem sonucu verilecek ve onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde hesabına yatmaktadır. Sgk üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, Garanti Bankası'na, emekli maaşını taşımaları durumunda hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma kredisi olarak işlemlerini gerçekleştirirken, ayrıca bankanın emekli promosyon kampanyalarından da faydalanabiliyor.

Garanti Bankasına, emekli maaşınızı taşımanız durumunda bankalar, sizlere ihtiyaç kredisi ve kredi kartı kampanyaları yanısıra diğer tüm kampanyalardan da faydalanmanıza olanak sağlamaktadır. başvurunuzu gerçekleştirerek, sizlerde, SGK üzerinden emekli maaş alıyorsanız, hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyalarına katılabilirsiniz.

Garanti Bankası Emekli Kredisi Kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

Bankanın emekliler için vermiş olduğu bu kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız sizi en yakın banka şubesine giderek, Emekli Kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Şartlara uygun olan vatandaşlar, Garanti Bankası şubelerinden, kimlikleri ile birlikte yapmış oldukları başvurularda, bankanın kendi şube yetkisinde kredi onayını alabilecek onaylanan tutarı, hemen aynı gün içinde kendi hesabına yaptırabilecektir. Emekli maaşını bu bankadan almayan vatandaşlar ise banka kredi puanına göre değerlendirilmektedir.

Garanti Bankası üzerinden emekli maaş almayan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi kullanmak istiyorlarsa banka kredi şartlarına uygun olması durumunda Bankadan maaş, taşıma karşılığında değil, kredi notuna göre, yüksek limitli krediler alabilmektedirler. Bunun için banka da 1400 ve üzerinde bir kredi puanımızın olmasını istemektedir. Banka kredi puanı yüksek olan vatandaşlar, Garanti Bankası üzerinden almış oldukları, Emekli Kredisi Kampanyası ile birlikte bankalara gitmeden hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirecek ve nakit kredi kullanabileceklerdir. Garanti Bankası, resmi internet sitesine girerek, işlemler hakkında detaylı bilgileri alabilir ve güncel faiz oranlarını öğrenerek, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.