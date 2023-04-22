DenizBank, Acil Nakit İhtiyacı Olanlara Faizsiz Kredi Fırsatı Sunuyor, Kampanya Koşulları ve Detayları Açıklandı

DenizBank, müşterilerine farklı avantajlar sunarak rakiplerinden ayrışmayı hedefliyor. Son duyurusuna göre, acil nakit ihtiyacı olanlara özel bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında, DenizBank müşterileri 20 bin TL'ye kadar faizsiz kredi ve faizsiz taksitli avans alma fırsatı yakalayacaklar.

Kampanya, 05/04/2023 - 05/05/2023 tarihleri arasında, mobil uygulama üzerinden yeni müşteri olanlar için geçerli olacak. Mobildeniz uygulamasını indirerek "Müşteri Ol" butonuna tıklayarak başvuru sürecini tamamlayan müşteriler, faizsiz kredi kampanyasından faydalanabilecekler.

Kampanya kapsamında, aylık kredi faiz oranı, kredi tutarı, hayat sigortası, KKB puanı, genel borçluluk durumu ve kullandırılan kanala göre değişkenlik gösterecek. MobilDeniz kanalından yapılan kredi kullandırımlarında, kredi tutarı 6 aya kadar vadede ve aylık faiz oranı %0 olabilmesi için kredinin hayat sigortalı olarak kullanılması gerekiyor. Kredi şartlarından birinin ya da birkaçının sağlanamaması durumunda aylık faiz oranı %0'ın üzerinde olabilecektir. Kredinin hayat sigortasız olarak kullanılması durumunda ise aylık faiz oranları %2.28 ile %3.60 arasında değişebilir ve %0 faiz oranı geçerli olmayacaktır.

DenizBank müşterisi olduktan sonra, kampanya süresi boyunca Mobildeniz uygulaması üzerinden avantajlı ihtiyaç kredisi oranları ile kredi kullanma hakkı elde edeceksiniz. Kampanya kapsamında kullanılacak minimum kredi tutarı 1.000 TL, maksimum kredi tutarı ise 10.000 TL'dir. Ayrıca, kampanyadan ilk kez müşteri olanlar, kredi başvurusu yaptıkları takdirde 1 ay süresince kampanyadan yararlanabilecekler.

DenizBank, acil nakit ihtiyacı olanlara özel kampanyası ile müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırmayı hedefliyor. Kampanya detaylarını dikkatlice inceleyerek, ihtiyacınıza uygun kredi tutarını ve vadeyi belirleyebilirsiniz.