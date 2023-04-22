Tarımsal Destek Ödemeleri Çiftçilerin Hesaplarına Aktarıldı! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Açıklama Yaptı

Tarım sektöründe faaliyet gösteren çiftçiler, uzun bir süredir bekledikleri tarımsal destek ödemelerinin hesaplarına yatırıldığını öğrendiler. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yaptığı açıklamayla destek ödemelerinin gerçekleştiğini duyurdu.

Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ”20 milyon 249 bin 275 TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.” ifadelerine yer verdi.

Bu kapsamda, çiftçilerin hayvanlarına sağlıklı ve dengeli beslenme sağlamaları amacıyla yapılan yem desteği ödemeleri 10 milyon 270 bin 400 TL olarak hesaplara yatırıldı. Ayrıca, Kırsal Kalkınma Desteği ödemeleri de 9 milyon 978 bin 875 TL tutarında çiftçilerin hesaplarına aktarıldı.

Tarımsal destek ödemelerinin çiftçilere zamanında ulaşması, tarım sektörünün sürdürülebilirliği için oldukça önemli bir konu. Bu nedenle, Bakan Kirişci’nin açıklaması çiftçiler arasında memnuniyetle karşılandı.

Tarım sektörüne yapılan destek ödemelerinin zamanında gerçekleştirilmesi, çiftçilerin üretimlerini sürdürebilmeleri ve sektörün daha da gelişebilmesi açısından büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle, tarımsal destek ödemelerinin çiftçilere zamanında ve eksiksiz bir şekilde ulaştırılması büyük bir önem arz ediyor.