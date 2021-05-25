Denizbank 60 Ay Vadeli 100 Bin Lira Limitli Yeni Kredi Kampanyasını Açıkladı! Krediniz 5 Dakika İçinde Hesabınıza Yataca

Tam kapanma sürecinde maddi kayıplar yaşayan esnaf ve KOBİ’lere Denizbank’tan müjdeli haber geldi. Bu kişilerin başvuru yapması halinde uygun faiz oranları ile 100 bin liraya kadar kredi çekebileceği ve bu krediyi 60 aya varan vadelerle ödeyebileceği açıklandı.

Pandeminin en çok etkilediği meslek gruplarından olan esnaflar ve KOBİ’lere hem devletten hem de bankalardan destek gelmeye devam ediyor. Devlet çeşitli hibe destekleri verirken bankalar da esnaf ve KOBİ’ler için avantajlı faiz oranları ve uzun vade seçenekleri ile kredi desteği veriyor. Son zamanlarda vatandaşlara verdiği uygun faiz oranlı kredilerle kendinden söz ettiren Denizbank da bu bankaların arasında yer alıyor.

Esnaf ve KOBİ’lere 100 bin liraya kadar acil kredi vereceğini açıklayan Denizbank, Taksitli Ticari Kredi ile işyerlerine yatırım yapmak isteyenlere destek olacaklarını söyledi. Ticari Kurtaran Hesap ile de günlük ve acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlere destek olunacak. Esnaf ve KOBİ’lerin kullanımına sunulacak olan İşletme Kart adlı kredi kartıyla da alışveriş yapmak mümkün olacak. Dileyen kişiler Taşıt Tanıma Sistemi’ni yakıt alımında kullanabilecek.

DENİZBANK ESNAF VE KOBİ KREDİSİ FAİZ ORANI

Müşterilerin kredilerini 60 aya kadar vadelendirebileceği esnaf ve KOBİ kredisinin limiti 100 bin lira olarak belirlendi. Vatandaşlar 100 bin liraya kadar çekecekleri kredilerin geri ödemelerini sabit eşit taksitli veya nakit akışlarına uyacak şekilde esnek planlı olarak yapılabilecek. Kredinin faiz oranı ise vatandaşların kredi notuna göre belirlenecek.

DenizBank’ın koronavirüs salgınında maddi kayıp yaşayan vatandaşlar için oluşturduğu hızlı esnaf ve KOBİ kredisinden yalnızca esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirleri yararlanabilecek. Bunun yanı sıra, İşletme Kart sahibi olanlara ayrı bir Ticari Kurtaran Hesap limiti çıkmayacaktır ve bu kişiler kartlarının Kredili Mevduat fonksiyonunu kullanabilecek.

DENİZBANK HIZLI ESNAF VE KOBİ KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Esnaf ve KOBİ’ler için hızlı kredi başvuruları çeşitli kanallardan alınacak. Dileyen kişiler internet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden evden çıkmadan başvuru yapabilirken dileyen müşteriler de Denizbank ATM‘lerinden ve şubelerinden başvurusunu gerçekleştirebilecek. Bunların yanı sıra SMS yoluyla başvurmak da mümkün olacak. SMS atarak başvuru yapmak isteyen vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girip “ESNAF” yazıp bir boşluk bırakırsa ve mesajın devamına kendi T.C kimlik numaralarını yazarak bu mesajı 3280’e gönderirse başvurusu bankaya iletilecek.

DENİZBANK ESNAF VE KOBİ KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Denizbank’ın sunduğu esnaf ve KOBİ kredisine başvuru yapacak olan vatandaşların başvuru için bankaya teslim etmesi gereken bazı belgeler vardır.

• Başvuran kişiye ait nüfus cüzdanı fotokopisi

• İmza beyannamesi

• Oda kayıt belgesi

• Son 2 yıla ait vergi levhası

• Son 2 yıla ait hesap defteri veya bilanço ve gelir tablosu

• Kişinin malı varsa mal varlığı dökümü ve tapu fotokopileri istenmektedir.

Denizbank, yukarıda söz ettiğimiz belgelere ek olarak bazı belgeler isteme hakkına sahiptir.

DENİZBANK HIZLI ESNAF VE KOBİ KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA

Esnaf ve KOBİ kredisi talebi bankaya ulaşan müşterilerin başvuru sonuçları maksimum 5 dakika içinde kendisine SMS yolu ile bildirilecektir. Banka şubelerine bizzat giderek başvuru yapan müşterilerin sonuçları da hemen belli olacaktır.

Hızlı kredi başvurusu onaylanan vatandaşların 75 gün içinde kendilerine en yakın Denizbank şubelerine giderek banka tarafından talep edilen belgeleri bankaya teslim etmelidir. Belgelerin incelenmesinin ardından kişinin kredi kullanmasına engel olacak bir durum yoksa kişinin kullanmak istediği kredi miktarı hesabına yatırılacaktır. Ancak başvuru onayından sonraki 75 günde kişiler banka şubesine gidip belgelerini teslim etmezse kredi talebi iptal olacaktır. Kredi kullanmak isteyen kişinin tekrar başvuru yapması gerekecektir.