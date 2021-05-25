Burak Sergen İngiltere Mutasyonunu Atlatıp Taburcu Oldu

Korona virüs testinde pozitif sonuç alması ardından hastaneye kaldırılan ve solunum güçlüğü çekmesi sebebi ile entübe edilen ünlü oyuncu Burak Sergen, tedavisi sonrasında taburcu oldu. Hastane çıkışında gazetecilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtlayan Sergen, İngiltere'den gelen virüslü çok ağır bir şekilde geçirdiğini ifade etti ve geçirmeyenlerinde ciddiye almasını tavsiye etti.

11 Nisan 2021 tarihinde evinde fenalaşması ardından hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Burak Sergen, korona virüse bağlı solunum sıkıntısı ve akciğer enfeksiyonu yaşamıştı. Hastalığı ağır bir şekilde geçirmesi sebebiyle hastaneye kaldırılan Sergen, yoğun bakımda tedavi altına alınmış ve önceki haftalarda da entübe edilmişti.

Hastanede görmüş olduğu tedavi sonrasında sağlığına kavuşup taburcu edilen ünlü oyuncu, hastane çıkışında geçirmiş olduğu hastalık hakkında yorumlar yaptı ve kendisini görüntüleyen muhabirler ile sohbet etti. Oğlu Cansın ve nişanlısı Nihan Ünsal ile birlikte tekerlekli araba eşliğinde basının karşısına çıkan Sergen, 45 gün ardından ilk kez gün yüzüne çıktığını söyledi. Korona virüsü yendiği için çok mutlu olduğunu belirten ünlü oyuncu bu hastalığın oldukça ciddiye alınması gerektiğini ve teşekkür etmek istediği çok kişilerin bulunduğunu söyledi. 12 gün boyunca hiçbir şey hissetmeden uyuşmuş olduğunu belirten Burak Sergen, şimdi ise çok mutlu olduğunu dile getirdi.

60 yaşında olan ünlü oyuncu konuşmakta güçlük çekti ve hastalığı geçirmeyenlerin durumu ciddiye almalarını tavsiye ettim. Ucundan döndüğünü söyleyen Sergen, İngiltere virüsü geçirdiğini ve çok ağır olduğunu söyledi. Şimdi ise evde tedavi sürecinin başladığını ifade eden ünlü oyuncu, bu sürecin ise 2-3 ay süreceğini ifade etti. Hastanede bulunan tüm teçhizatın eve taşındığı ve o şekilde devam edileceği bilgisine ulaşıldı. “Yoğun bakımda bir oda ve siz varsınız, orada ölü gibi yatıyorsunuz” şeklinde ifadeler kullanan Sergen, kilo verdiğini ve vücudunun yarısını bıraktığını açıkladı.