Denizbank 0.99 Faizli Kredisi Olay Oldu, Banka Sadece Başvuru Yapana Verecek

Denizbank'tan ihtiyaç kredisi için uygun atılım başladı. Banka yaptığı bu atılımda kredileri alacak kişilere 0.99 faizli olarak ihtiyaç kredisi verecek. Gün içinde başvuru yapan ve onay alan kredi notu yüksek olan kişiler, daha önce bankadan kredi aldıysa 0.99 faizle kredi alabileceklerdir. İhtiyaç kredisi olarak verilecek bu kredi kampanyasında isteyen kişiler sms atarak da başvuru yapabilecek.

Denizbank üzerinden 0.99 faizli kredi sadece 50.000 TL'ye kadar verilecek. Bankada hesabı olan kişiler bu kredileri mobil uygulamadan alabilecekleri gibi isterlerse SMS atarak da hemen onay alabileceklerdir.

Denizbank üzerinden 0.99 faizli kredi için SMS atmak isteyenler, bankaya kayıtlı cep telefonu numarasından Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazmalı ve 3280'e göndermesi gerekmektedir. Yapılan kredi başvurusu sonucunda banka hemen sonuç verecek ve sonuca göre kredi kullanımı yapılacak.

0.99 Faizli Kredi Başvuruları Nasıl Yapılmaktadır?

Denizbank kredisi başvurusunda bulunmak adına faiz oranları sadece 0.99 üzerinden verilmektedir. Mevcut hesabınıza özel mobil uygulama üzerinden giriş yaptıktan sonra 0.99 faizli kredi den yararlanabileceksiniz.

Onay alan kredileri hemen hesaba aktarılmaktadır. Size özel tanımlanması sonrasında 0.99 faizli kredi hakkına sahipseniz banka uygulaması açtığınızda bir onay ekranı gelecektir. Daha sonrasında onay mesajı alınmış ise bankaya giderek kredinizi teslim alabilirsiniz.

Mevcut Denizbank hesabınız bulunuyor ve internet şifresine sahipseniz banka şubesine gitmesine gerek kalmayacaktır. İnternet şubesi üzerinden tanımlanan krediyi kullanarak ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. İlerleyen süreçte yeni kampanyalar ile Denizbank müşterilerinin yanında olmasını ise sürdürecek.