Beklenen Haber Meclis Onayı İle Duyuruldu: Ev Hanımlarına Son Dakikada Gelen Emeklilik Müjdesi…

Ev kadınları ve primi eksik olanlar için emeklilik imkânı. 1.144 TL aylık prim ile emeklilik yolu açılıyor. İsteğe bağlı olarak emekli hakkından kimler faydalanacak? Ödenmesi gereken prim miktarı ne kadar? Konu ile alakalı tüm detaylar haberimizde…

Ülkemizde yaşayan ev kadınları ile isteğe bağlı sigorta için emeklilik imkânı sağlanıyor. Her ay ödenecek olan 1.144 TL prim ile emekli olabilirsiniz. Bu haktan kimler faydalanabilir? Prim tutarı ne kadar? Konu ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Türkiye şartlarında emekli olabilmenin üç şartı mevcuttur. İşe giriş tarihine göre belirlenen yıl, yaş ve prim koşulu. İşyerlerinde çalışan personelin primleri işveren tarafından ödenir. Kendi işi ile uğraşanlar ise kendi primlerini Bağkur kapsamında yatırır. Borçlanma ile prim elde edilebiliyor.

Diğer yöntemde çalışma imkânı olmayan yâda kendi işini kuramayanlar için isteğe bağlı sigorta yöntemi. İsteğe bağlı sigortada ev hanımları ve primi eksik olanlar için emeklilik imkânı sunuyor. Peki, kimler başvurabilir? Detaylar nelerdir?

İsteğe Bağlı Sigortaya Kimler Başvurabilir?

Türkiye’de yaşayan ve Türkiye de yaşamalarına rağmen güvenlik protokolü imzalanmamış ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarından;

5510 sayılı kanuna göre mecburi sigorta kolunda çalışmayan

Sigortalı olarak çalışmasına rağmen ay içerisinde 30 günden az çalışan

Kendi sigortalıkları nedeni ile sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı olmayanlar

18 yaşını dolduranlar başvurabilir.

Nereye Ve Nasıl Başvurulmalı?

İlk kez isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen ikametgâhının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekir. Tekrar isteğe bağlı olarak sigortalı olmak isteyenler ise talep dilekçesi ile müracaat yapmaları yeterlidir.

Prim Tutarı Ne Kadar?

İsteğe bağlı sigorta priminde tutar, sigortalı tarafından belirlenmiş prime esas kazancın %32 si kadardır. En düşük prim tutarı 1.144 TL olurken en yüksek prim bu tutarın 7,5 katıl kadar olabilir.

Değerlendirme Hangi Sigorta Kapsamındadır?

Emeklilik kapsamında Bağkur koşulları geçerlidir. Bu durun SSK lara göre daha fazla prim ödemek ile gerçekleşir. Önceden çalışması olanların eksik primi bulunursa 3,5 seneden daha az isteğe bağlı sigorta ödemeleri durumunda SSK dan emekli olabilme imkanı mevcut.