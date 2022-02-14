Deniz Can Aktaş Yeni Dizi Projesine İmza Attı

Televizyon ekranlarının aranılan yüzü Deniz Can Aktaş, son olarak Menajerimi Ara dizisinde rol almış ve Barış isimli karaktere hayat vermişti. Rol aldığı son dizi projesi ile geniş bir hayran kitlesi elde eden ünlü oyuncu, sergilediği oyunculuk performansı ile dikkat çekiyordu. Menajerimi Ara isimli televizyon dizisi projesi sonrasında ise bir süreliğine setlerden uzakta kalan ünlü oyuncu, yeni bir projeye imza attı ve konu hakkında detaylar merak edildi.

Deniz Can Aktaş, Menajerimi Ara isimli dizide Barış isimli karaktere hayat vermiş ve Ahsen Türkoğlu ile de dikkat çekici bir ekran uyumu yakalamıştı. Başarılı dizi Menajerimi Ara’da Barış karakterine hayat veren ünlü oyuncu, Ahsen Türkoğlu ile partner olmuştu ve ünlü isim daha sonra setlerden uzak kalmıştı. Menajerimi Ara dizisinin sona ermesi ardından yakışıklı oyuncu Deniz Can Aktaş bu defa tercihini bir film projesinden yana kullandı ve detaylar merak edildi.

Bandırma Füze Kulübü isimli film için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Deniz Can Aktaş gerçek bir hayat hikayesini anlatan filmde başrolü Alina Boz ile paylaşmıştı. Söz konusu projenin çekimlerini gerçekleştirmek için uzun bir süredir Bandırma'da kalan ünlü isim, dizilere geri dönme kararı aldı.

Kasaba Doktoru isimli dizide rol alacak ve hayranları karşına çıkacak olan ünlü oyuncu, bu kararı ile dikkat çekti ve merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Deniz Can Aktaş'ın Kasaba Doktoru isimli dizide Hazal Subaşı ile partner olacağı açıklandı ve bu haber ünlü oyuncunun sevenleri tarafından coşku ile karşılandı. Peki Kasaba Doktoru isimli dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir, ne zaman başlayacak? Ünlü oyuncu Ozan Akbaba'nın da dizinin başrolünde yer alacağı öğrenildi ve projenin TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacağı bilgisi dizi hayranları ile paylaşıldı. Dizinin konusu büyük bir hastanede başlayacak ve travmatik bir olay yaşanarak izleyici kitlesine sunulacak.