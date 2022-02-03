Deniz Çakır'ın Yeni Dizisi Belli Oldu

2018 senesinde veda ettiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi sonrasında setlere uzun bir ara veren ünlü oyuncu Deniz Çakır, merak konusu olmuştu. 2021 senesinde Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masumiyet isimli proje ile ekranlara geri dönen ünlü isim sergilediği oyunculuk performansıyla beğeni toplamıştı. Kadına şiddete karşı bir duruş sergileyerek mesleğini yapan ünlü isim, yeniden setlere dönüş kararı almış ve dikkatleri üzerinde toplanmıştı.

Toplamda 13 bölüm süren dizide Bahar isimli karaktere hayat vererek oldukça dikkat çekici ve etkileyici bir oyunculuk performansı ortaya koyan ünlü oyuncu Deniz Çakır, dizinin final yaparak ekranlara veda etmesi sebebiyle hayranlarını üzüntüye boğmuştu. Birbirinden başarıların isimlerin projede yer almasına karşılık dizi kısa süre içerisinde final yaparken Deniz Çakır ise dizi sonrasında 6 ay kadar dinlenmeyi tercih etmişti. Oyuncu kendisine gelen teklifi değerlendirdi ve tekrardan bir kadın projesi tercihinde bulunarak adından söz ettirdi.

Bir önceki dizisi olan Masumiyet gibi aynı tarzda olan bir dizi tercihinde bulunan ünlü oyuncu Aslında Özgürsün isimli dizide performans sergileyecek ve başrolde yer alacak. Dizide 2 kadının hem öğretici hem de eğlenceli hayat hikayesinin anlatılacağı bilgisi paylaşıldı ve Deniz Çakır ile beraber Bade İşçil'in de kadroda yer alacağı açıklandı.

Belgin ve Berna isimli iki farklı hayatlara sahip karakterlerin hayatları bu dizide izleyici karşısına çıkacak. Bunun yanı sıra dizide kadınların kendi araçları ile toplumun genel değerleri arasında yaşanan sıkışmalar da sergilenecek ve seyirci kitlesi eğlenceli dakikalar yaşayacak. Dizinin Gain isimli dijitaj platformda yayınlanacağı öğrenildi ve ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın yeniden bir dizide yer alacak olması ünlü ismin hayranlarını oldukça mutlu etti. Oyuncu kadrosunun ise sete Mart ayında çıkacağı açıklanırken dizi için hazırlıklar da titiz bir şekilde devam ediyor.