Su Burcu Yazgı Coşkun O Kıyafeti Asla Giymiyor

Kardeşlerim isimli televizyon dizisi projesinde rol alarak kariyer hayatında hızlı bir yükseliş yaşayan ünlü oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, kıyafet tercihi ile adından söz ettirdi. Rol aldığı dizide adeta yükselen bir yıldız olarak performans sergileyen ve oyunculuğu ile de beğeni toplayan genç isim, geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Projenin elde ettiği izlenme oranları da dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne sererken genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun da başarılı oyuncular arasında gösterildi.

Dizide Asiye isimli karaktere hayat veren ve sosyal medya hesaplarında da yapılan paylaşımlar ile adından söz ettiren genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kardeşlerim dizisi sayesinde kariyer hayatında büyük bir dönüşüm yaşadı. 2005 senesinde dünyaya gelen ve henüz sadece 16 yaşında olan genç oyuncu, gençlik enerjisi ile de hayranlarından beğeni topluyor.

Gecelerde ve özel davetlerde en dikkat çeken isimler arasında gösterilen ünlü isim, kıyafet konusunda ise kendi isteği doğrultusunda yardım aldığını açıkladı. Yaşının genç olması sebebiyle kadınsı ve uzun kıyafetler giymek istemediğini belirten Coşkun, giyinme tercihi konusunda seçimlerini anlattı.

Mini ve daha tatlı elbiseler tercih ettiğini anlatan ünlü oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun yaşına göre giymeye çalıştığını ifade etti. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlar ile de çok konuşulan ünlü isim, gençlik enerjisini sergiliyor ve dikkatleri üzerinde topluyor.

Oyuncu en sevdiği rengin beyaz olduğunu belirtirken pembe rengini de sevdiğini söyledi. Dışarı çıktığı sıradan bir günde ise kıyafetlerini beyaz seçtiğini açıklayan ögenç oyuncu bunu kolaylaştırıcı bulduğunu da paylaştı. Bunun yanı sıra eşofman giymeyi de çok sevdiğini anlatan Su Burcu Yazgı Coşkun, göbeği açıkta bırakan kıyafetleri de çok sevdiğini söyledi. Diğer taraftan, asla tayt giymeyeceğiini açıklayan ünlü isim, yapmış olduğu itiraf ile dikkat çekti.