Deniz Akkaya Cezaevinde! Selin Ciğerci Dava Açmıştı

Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya, bir süre önce aralarında çıkan polemik sonucunda mahkemelik olmuş ve yaşanan gelişmeler merak edilmişti. Selin Ciğerci, ünlü manken Deniz Akkaya hakkında 3 aylık tedbir kararı aldırmıştı ancak Deniz Akkaya’nın alınan bu karara uymaması sebebi ile 3 gün zorlama hapis cezası çarptırıldığı öğrenildi. Öğlen saatlerinde teslim olan ünlü isim Deniz Akkaya, sunuculuğunu üstlendiği magazin programının bugün yayınlanan bölümüne katılamadı ve cezaevine girdi.

Avukatı aracılığı ile İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra'yı ve kendisini hedef alan açıklamalar yaptığı iddiası ile ünlü manken Deniz Akkaya hakkında 3 ay tedbir kararı aldırmış ve magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı. Daha sonra ünlü manken Deniz Akkaya, sunuculuğunu üstlendiği programda sosyal medya fenomeni olan Selin Ciğerci hakkında yapmış olduğu açıklamalara devam etti ve sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği konuşmaları ile de dikkat çekti.

Programda Deniz Akkaya'nın tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesi ile tekrardan mahkemeye başvuran Selin Ciğerci’nin avukatı gündemde yer almıştı. Daha sonra ünlü isim Deniz Akkaya hakkında 3 gün zorlama hapis kararı verildiği öğrenildi ve Akkaya, bugün sunuculuğunu üstlendiği programa katılım gösteremedi.

Söylediklerinin yanlış olmadığına vurgu yapan Deniz Akkaya ise alınan karar sonrasında açıklamalar gerçekleştirdi. Yalnızca tedbir kararı döneminde konuşmaması gerektiğini anlatan ünlü isim, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptığı ve canlı yayın gerçekleştirdiği için bu cezayı aldığını dile getirdi. Cezaevine girmeden önce söz konusu olan şahsı şikayet edeceğini açıklayan ünlü isim, elbette teslim olacağını da söyledi. Duruşunu bozmayacağını ve konu hakkında düşüncelerinin zerre değişmeyeceğini ifade eden Deniz Akkaya, çocuğunun biraz üzgün olduğunu belirtirken 3 gün sonra bomba gibi döneceğini söylemeyi de ihmal etmedi.