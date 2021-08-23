QNB Finansbank, Akbank, ING ve Cepte TEB 15.000 TL Gelir Belgesiz Kredi Vereceğini Duyurdu

Bankalardan kredi kullanacak olan kişilerin gelir belgesi olmadan kredi kullanabilmeleri için başvuru şartlarına uygun olmaları gerekiyor. Gelir belgesiz krediler genellikle kişilerin kredi notunun yüksek olması durumunda müşterilere sunulan bir kredi kampanyasıdır.

15 bin TL'ye kadar verilen bu kredilerde uygun faiz oranlarından yararlanabilir ve hızlı bir şekilde kredi bizi kullanabilirsiniz. 15.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler gelir belgesiz olarak bu kredileri almak istiyorlarsa kredi notu en az gün 1300 üzerinde olması gerekiyor. Gelir belgesiz olan kredilerde internet bankacılığı üzerinden de onay olursanız kredinizi şubelere gitmeden de kullanabiliyorsunuz. Gelir belgesiz kredileri genellikle ev hanımları öğrenciler ve emekli olan kişiler kullanmak isterler kredi notu uygun olan herkes için bu kredileri kullanabileceğini söyleyebiliriz.

Ceptetep 15 bin TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Cepte Teb Bankası üzerinden 15 bin TL'ye kadar gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Banka dijital bir banka olduğu için masrafsız ve sizlere düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullandırılır. 15 bin TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişiler 36 ay vade ile bu kredileri hızlı bir şekilde alabilmektedirler. Kredi başvurusu yapacağınız zaman banka şubelerine giderek zaman harcamadan kredinizi hesabınıza atabiliyorsunuz. Banka müşterisi olsanız da olmasanız da ceptetep üzerinden gelir belgesiz kredi başvurusunu internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.

Finansbank 15 bin TL gelir belgesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

QNB Finansbank üzerinden de 15 bin TL gelir belgesiz olarak kredi başvurusu yapılabilmektedir. 36 ay vadeli olarak verilen bu krediler de sizleri uygun faiz oranları ile birlikte 15.000 TL kredi kullandırılır. Kredi onayı almak istiyorsanız bankanın 50 30 numarasına kimlik numaranızı mesaj atarak göndermeniz yeterli olacaktır. Size mesaj ile cevap verilir ve ne kadar onay aldığınız gösterilir.

İlk 3 ay taksit ödemesinde de erteleme yaparak bu kredileri kullanmanız mümkündür. QNB Finansbank üzerinden 15 bin TL'ye kadar kalacağınız bu krediler de ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapmak istiyorsanız bunu banka personeline söylemeniz gerekiyor.

Akbank 15.000 TL gelir belgisiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

15.000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişiler Akbank üzerinden işlem yapmak istiyorsa Akbank Direkt uygulamasına girerek buradan Kredi başvurusunda bulunabilirler.

15 bin TL gelir belgesiz kredi başvurusu yapacak olan kişiler şartlara uygun olmaları durumunda Akbank Direkt uygulamasından onay alırsa kredilerinin şubelere gitmeden hesaplarını atabilirler. Üstelik daha önce bu banka üzerinden bir kredi veya kredi kartı kullandıysanız, 15.000 TL üzerinde de kredi başvurusu yaparak bu kredileri de gelir belgesiz olarak kullanabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra sizlere onay verilir ve kredinizi kredi notunuza göre verilecek olan faiz oranlarından kullanırsınız.

ING Bank 15 bin TL gelir belgesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

15.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi kullanmak isteyen kişiler ING Bank üzerinden de kredi başvurusu yapabiliyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişi en yakın banka şubesine giderek 15 bin TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanabilir.

Ayrıca banka'dan internet sitesine girerek buradan da kredi başvurusu yapabilir ve onay almanız durumunda sadece kimliğinizle kredinizi banka şubesinden kullanabilirsiniz.

ING Bank mobil uygulaması kullanan kişilerde internet bankacılığına girerek buradan kredi başvurusu yapabilmektedirler. İnternet bankacılığı üzerinden yapacağınız kredi başvurularında onay almanız ve beraber hemen krediniz düşük faiz oranları ile birlikte hesabınıza yatar.