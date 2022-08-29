Demet Özdemir'in Gelinliği Halı Kaydırmaza Benzetildi

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile başarılı oyuncu Demet Özdemir dün akşam Sarıyer'de bulunan Bir otelde dünyaevine girdi ve beraberliklerini evlilik ile taçlandırdı. İki ünlü isim yaklaşık olarak 2 senedir dolu dizgin bir aşk yaşıyor ve sosyal medya hesaplarından çeşitli paylaşımlar yapıyordu. Görkemli bir düğün ile hayatlarını birleştirme kararı alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti yaklaşık olarak 600 davetli ile özel bir akşam geçirdi.

Yoğun yağış sebebiyle çiftin düğünü bir gün ertelendi ve Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç rötarlı olarak nikah masasına oturarak birbirlerine Evet yanıtını verdi. Bunun yanı sıra ünlü çiftin düğününe pek çok ünlü isim katılım gösterdi ve çeşitli paylaşımlar yapıldı. Nikah masasına iki günlük gecikmeli olarak oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç nikah tarihlerini 26 Ağustos olarak belirlemişti fakat olumsuz hava koşulları ve beklenen yağış sebebiyle çiftin düğünü 28 Ağustos 2022 tarihinde yapıldı.

İkili Sarıyer'de yer alan bir otelde hayatlarını birleştirirken önü çiftin meslektaşları, arkadaşları, aileleri ve akrabaları da onlara şahitlik etti. Düğün hakkında çok konuşulan bir diğer konu ise Demet Özdemir'in gelinlik tercihi ve Oğuzhan Koç'un ayakkabısı oldu. Demet Özdemir'in gelinliği sosyal medya kullanıcıları tarafından hiç beğenilmezken halı kaydırmaza benzetildi ve Oğuzhan Koç'un da boyunun uzaması için giymiş olduğu ayakkabı eleştiri topladı.

Demet Özdemir düğünde toplam 3 gelinlik giyerken yalnızca ünlü isim ikinci gelinliği beğenildi. 1. ve 3. gelinliği ile sosyal medyayı adeta şoka uğratan başarılı, oyuncu uzun süre boyunca yapmış olduğu tercih ile gündemde yer aldı. Demet Özdemir'in yanı sıra Oğuzhan Koç'un eşinin boyuna yaklaşabilmek için tercih ettiği kalın tabanlı ayakkabı da geceye damga vurdu ve konu hakkında çok sayıda yorum yapıldı.