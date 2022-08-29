Gülşen Tahliye Edildi! Ev Hapsi Kararı Verildi

Ünlü şarkıcı Gülşen'in nisan ayında imam hatip liselilere yönelik sarf etmiş olduğu sözler sebebiyle bir soruşturma başlatılmış ve Gülşen hapse atılmıştı. Bir süredir hapiste kalan ünlü şarkıcı Gülşen için tahliye kararının verildiği öğrenilirken konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler de araştırıldı. Başarılı şarkıcı Gülşen'in ev hapsi için tahliyesine karar verdiği açıklandı ve tahliye gerekçesinde dikkat çeken bir ayrıntı olduğu görüldü.

Cuma günü adliyeye giderek başvuruda bulunan Gülşen'in avukatları bir üst mahkemeye tutukluluğun kaldırılması adına başvuru yapmıştı. Cuma günü geç saatlere kadar avukatların mahkemenin vereceği kararı beklediği açıklanmış ve ünlü isim için hangi kararın alınacağı merak konusu olmuştu. Mahkeme herhangi bir karar vermemiş ve bugün bütün gözler mahkemeye çevrilmişti. Daha sonra kararın açıklandığı öğrenildi ve mahkemenin yapılan tutukluluğa itirazı değerlendirdiği ve Gülşen'in konutu terk etmemesi şartıyla tahliyesine karar verildiği açıklandı.

Gerekçe olarak şüphelinin delilleri karartma şüphesinin bulunmayışı toplanması, gereken tüm delillerin toplanmış olması ve şüpheli kişinin bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük bir çocuğunun bulunması gibi durumlar gösterildi.

Gülşen için karar ile beraber ayrıca ev hapse adli kontrol tedbiri uygulaması hakkında karar alındığı açıklandı ve Gülşen'in bugün cezaevinden çıkacağı belirtildi. Diğer taraftan ünlü şarkıcının ev hapsinde adli kontrol tedbirleri nedeniyle evinden dışarı çıkamayacağı bilgisine de ulaşıldı.

Ünlü şarkıcı Gülşen için alınan tahliye kararı sonrasında Bakırköy Kadın Cezaevi önünde hareketlilik yaşandığı görüldü ve konu oldukça dikkat çekti. Tahliye kararı sonrasında Ozan Çolakoğlu, Özden Bayraktar ve şarkıcı Edis de Gülşen'in yanında bulundu. Ünlü şarkıcı Gülşen hakkında tahliye kararı alınması ile ilgili olarak Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu ise basın mensuplarına mutlu olduğunu söyledi. Gülşen'in özel bir araca binerek evine doğru hareket ettiği de görüldü.