Demet Özdemir'den Yeni Proje Hakkında Açıklama

Ekranların aranılan yüzü yetenekli isim Demet Özdemir menajeri ile birlikte yemek yedi ve kariyer hayatında rol alacağı bir sonraki proje hakkında önemli açıklamalarda gerçekleştirdi. Özdemir’in yaptığı açıklamalar proje hakkında beklentiyi arttırdı ve detaylar merak edildi. Şu anda bir şey yapmadığını ve dinlenmeye çalıştığını aktaran başarılı oyuncu Demet Özdemir, bir sonraki projesinin ne olacağı hakkında konuşarak hayranlarının dikkatini çekti.

Bugüne kadar kendisine çok sayıda diziden teklif geldiği bilinen ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde kadınlarda meme kanserine dikkat çekmek amacı ile basketbol maçında pembe top atmış ve farkındalık yaratılmasına yardımcı olmuştu. Yapılanın kendisi adına çok gurur verici olduğunu ve kıymetli mesaj verdiklerini anlatan ünlü oyuncu Demet Özdemir, bu projenin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Yaz aylarının başında Aşk Taktikleri isimli sinema filminde Şükrü Özyıldız ile birlikte rol alan yetenekli oyuncu Demet Özdemir filmin başlama tarihinin kendisine de söylenmediğini aktardı. Diğer taraftan Şubat ya da Mart ayında filmin yayınlanmasını beklediğini açıkladı .

Ünlü oyuncuya kıyafetlerinin sosyal medya hesabı üzerinde çok beğenildiğini hatırlatan muhabir farklı bir konuya da dikkat çekti. Şarkı söylemeyi ve modellik yapmayı düşünmediğini belirten Demet Özdemir, açıklamaları ile adından söz ettirdi. Dans etmeyi ise her zaman düşündüğünü ve yapmaya devam edeceğini aktaran ünlü oyuncu, yeni senaryolar okuduğunu da paylaştı. Ünlü oyuncu her ne kadar yeni bir proje ile anlaşma yapmamış olsa da sevilen ismin dikkatini çeken yeni işler de bulunuyor.

Senaryo okuduğunu belirten Demet Özdemir, şu anda açıklayacağı bir şeyin olmadığını ve kesin bir durumun bulunmadığını belirtirken okumaya devam ettiğini de söyledi. İyi işler bakıyor olmanın kendisi için çok güzel bir durum olduğunu açıklayan ünlü oyuncu Demet Özdemir, kesinleştiği zaman da haberleri olacağını aktardı.