Yalancı Dizisi Gün Değiştirdi!

Bu sezonda Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Yalancı isimli televizyon dizisi projesi reyting oranlarında istenen sonuca ulaşamadı. Bir türlü izlenme oranlarında başarılı olmayı başaramayan dizinin oyuncu kadrosu ve hikayesi ise seyirci kitlesinden tam puan aldı. Salih Bademci ile Burçin Terzioğlu gibi birbirinden başarılı ve yetenekli iki oyuncunun başrollerini paylaştığı başarılı yapım, gün değişikliği ile magazin gündeminde konuşulanlar arasında yer aldı. 7. yeni bölümü ile ekranlara gelmek için hazırlıklarını sürdüren proje gün değiştirerek izlenme oranlarını yükseltmeyi hedefliyor. Dizi Cuma gününden Salı gününe alındı ve reyting oranlarında yaşanacak olan gelişmeler merak edildi.

Büyük iddialar ve tanıtımlar ile Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Yalancı isimli televizyon dizisi projesi reyting oranlarında ise bir türlü istediğine ulaşamadı ve hayal kırıklığına uğratan sonuçlar elde etti. 7. yeni bölümü ile ekranlara gelmek için hazırlıklarını sürdüren Yalancı dizisi bu hafta yeni bölümün yayınlanmaması ile dikkatleri üzerinde topladı. Peki Yalancı dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, Yalancı dizisi 7. bölüm ne zaman? Daha sonra yapılan açıklamalarda dizinin yayın gününün Salı günü olarak değiştiği bilgisine ulaşıldı ve detaylar merak konusu oldu.

Başrollerini Salih Bademci ile Burçin Terzioğlu'nun paylaştığı Yalancı dizisi önceden Cuma akşamlarında yayınlanıyor ve ekranlara getiriyordu. Fakat Show TV Büyük bir merak içerisinde beklenen ve önemli iddialar ile ekranlara taşınan Aziz dizisini Cuma gününe çekti. Ve ortaya Destan, Aşk Mantık İntikam, Arka Sokaklar, Aziz, Sana Söz, Kıbrıs Zafere Doğru ve Kırmızı Oda gibi birbirinden başarılı yapımlardan oluşan bir kurtlar sofrası çıktı.

Show TV Yalancı dizisinin gün değiştirmesine onay vermese ve diziyi Cuma gününde bıraksa projenin reyting oranları daha da düşecek ve ortaya daha kötü bir tablo çıkacaktı. Dolayısıyla dizinin Salı gününe geçmesi yapım için büyük bir fırsat olarak görüldü.