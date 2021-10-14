Demet Özdemir’den Dizilere Geri Dönme Şartı

Yetenekli oyuncu Demet Özdemir, yeni sezonda bir dizide yer alıp almayacağı hakkında açıklamalarda bulunmuş ve dikkatleri üzerinde toplamıştı. Oyuncunun hayranları da konu hakkında araştırmalar yapıyor ve yaşanacak olan gelişmeleri merak ediyordu. Peki sevilen oyuncu Demet Özdemir yeni sezonda bir projede rol alıp ekranlarda görünecek mi? Sevilen isim hakkında detaylı bilgiler ve yeni proje hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Ünlü oyuncunun ismi bugüne kadar pek çok projeler ile anıldı fakat son karar merak konusu oldu. Özdemir bazı teklifler aldığını açıklamış ancak henüz bir proje ile anlaşma yapmadığını belirtmişti. Bunun yanı sıra Demet Özdemir'in tekrardan dizilere dönmek için bazı şartlarının bulunduğu bilgisine ulaşıldı ve detaylar merak konusu oldu. Net bir şekilde açıklamada bulunan ünlü oyuncu Demet Özdemir kendisine gelen çok iyi projeler olduğunu belirtirken ne istediğini de açıkladı.

Kendisine gelen projeleri değerlendirip okuduğunu ve çok tatlı şeylerin geldiğini söyleyen ünlü oyuncu Demet Özdemir, her şeyin dört dörtlük olmasını istediğini ve en azından herkesin mutlu olabileceği şekilde olmasını dilediğini anlattı. Şu an için biraz dinlendiğini aktaran ünlü oyuncu Demet Özdemir, bazen karşısına çıkan projeye bir gecede karar verebildiğini ve heyecanlanabildiğini söyledi.

Kendisine bazen çok iyi dizi teklifleri gelebildiğini ve bir gün içerisinde karar verip kısa bir süre ardından da setlere de çıkabildiğini hatırlatan ünlü oyuncu Demet Özdemir, açıklamaları ile dikkatleri üzerine topladı. Bugüne kadar böylesine büyük bir proje olmasa bile her an bu türde yapımların gelebileceğini belirten başarılı oyuncu Demet Özdemir, set ortamına dönüş yapmak için iyi bir hikayede iyi bir rol istediğini söyledi.

Yeni projesinde farklı bir şey istediğini açıklayan ünlü oyuncu komedi ve dram performanslarında rol aldığını ancak bu kez ise farklı bir hikaye ve karakter istediğini söyledi.