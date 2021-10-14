Uzak Şehrin Masalı Bu Akşam Final Yapıyor

Fox TV son sezonlarda arka arkaya diziler hakkında final kararı olarak dikkatleri üzerinde topluyor. Bu akşam da büyük umutlar ile yayın hayatına başlayan bir proje ekranlara veda edecek. Uzak Şehrin Masalı isimli televizyon dizisi projesi düşük reyting oranlarına ulaşması sebebi ile final kararı aldı. Birbirinden başarılı oyuncuları ve güçlü hikayesi ile ekranlara getirilen yapım hayal kırıklığına uğrattı ve oldukça düşük sonuçlara ulaştı. Bu akşam final bölümü ile FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Uzak Şehrin Masalı dizisi son bölümü ile merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.

Oldukça iddialı bir şekilde yayın hayatına başlayan ve büyük umutlar ile ekranlara getirilen Fox TV dizisi Uzak Şehre Masalı beklentileri karşılayamaması nedeni ile seyirci kitlesi ile yapımcıyı üzmüştü.

Bir dram yapımı olarak öne çıkan ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerinde toplayan proje düşük izlenme oranları alması sebebi ile final yaparak ekran hayatına son verecek. Dizinin ilk olarak Pazar aksamlarında ekranlara getirilmesine karar verilmiş fakat sonradan gün değişikliğine gidilmişti. Değişiklik yapılmasına rağmen dizisinin reyting oranlarında bir değişiklik yaşamaması ise dizinin final yapacak olmasına sebep oldu. Kanal da dizi hakkında umudu kesti ve Uzak Şehrin Masalı isimli dizinin final yapmasının doğru olacağını düşündü.

Hayal kırıklığına uğratan ve istediği sonuçlara ulaşamayan Uzak Şehrin Masalı isimli televizyon dizisi projesi hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır. İşte birbirinden başarılı ve sevilen oyuncuların yer aldığı fakat yayından kaldırılacak olan dizi ile ilgili merak edilenler…

Seyirci kitlesi ise Fox TV'nin vermiş olduğu kararlara tepki gösteriyor ve bu kadar hızlı bir şekilde dizilerin final yapmasına karşı çıkıyor. İzleyici kitlesi de Fox TV'nin bu şekilde davranması sebebi ile severek izledikleri ve ekranlarda bulunan dizilerin hızlı bir şekilde yayından kaldırılmasından endişe etmekte.