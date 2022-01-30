Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Son Dakika Açıklaması Geldi! "Emeklilere Resmen Müjde Değil, Müjdeler Verdi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere müjdeli haber verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere gelen zamın ardından emeklilerin sorunsuz, kolay ve hızlı bir şekilde bankalardan nakit ödeme alacağını söyledi.

Kampanyayı başlatacak ve emeklilere tanıtacak bankalar arasında kamu bankaları ve devlet destekli çok sayıda ticari banka da yer alıyor. Bir vatandaş emekli maaşını bu bankalardan birinden alıyorsa, bir banka şubesine gitmeden bile devlet destekli bu nakit kampanyasına hızlı bir şekilde istediği gibi katılabilir. Emekli vatandaşlara, banka şubesine gitmeden, 36 ay vade seçenekleri ve en düşük faiz oranlarıyla internet bankacılığı ve web sitesi üzerinden 50.000 TL'ye kadar devlet destekli kredi hızlı bir şekilde sağlanabilecek.

Vatandaşlar, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın katıldığı bu nakit kampanyası kapsamında emekli maaşını hangi bankadan alırsa alsın kendi banka şubesi aracılığıyla istediği gibi kredi başvurusunda bulunabilecek ve eğer onaylanırsa zaman kaybetmeden aynı gün kredisini kolay bir şekilde kullanabilecek.

Emekli veya acil durumda nakit ihtiyacı olanlar banka şubesine gitmek yerine internet bankacılığını kullanarak istedikleri gibi kredi başvurusunda bulunabilirler. Bankaların mobil uygulamasından giriş yapan vatandaşlara, internet bankacılığına özel şifre ile herhangi bir ücret, gelir belgesi veya imza gerektirmeden hızlı ve kolay bir şekilde 50 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabiliyor.

Sadece emeklilerin yararlanabileceği bu kredi için Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından öncelikli olarak hizmet verilmektedir. Bu kamu bankaları dışında Şekerbank, İşbank, Garanti Bankası, PTT ve Denizbank tarafından da gayet kolay ve hızlı bir şekilde hizmet verilmektedir.

50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanan vatandaşlar, 36 ay vadeli başvuru ile işlemlerini tamamladıktan sonra kredinin ilk taksit ödemesini 45 veya 90 gün erteleme hakkına sahip olabilecek.

Emekli maaşını özel bir bankadan alıp kamu bankasına taşıyan vatandaşlar emeklilik teşvikinden yararlanacak. 2500 TL ve üzeri emekli aylığı alan emekliye 750 TL emekli promosyonu verilir. Emeklilik promosyonu yapıldıktan sonra 10.000 TL'ye kadar nakit avans da verilmektedir.