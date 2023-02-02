Aldatmak 19. Bölümde Tarık'tan Güzide'ye Radikal Hamle! Beş Parasız Kaldılar

Yapımcılığı Burak Sağyaşar ve Timur Savcı tarafından gerçekleşen ve yapımı TIMS&B Productions tarafından üstlenilen Aldatmak isimli televizyon dizisi projesi ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmakta ve yeni bölümlerine sergilemektedir. Aldatmak dizisi seyirci grubu tarafından ilgi ile takip edilmektedir ve yeni bölümde yaşanacak olan gelişmeler pek çok yoruma konu olmaktadır. Projenin 19 yeni bölümü 2 Şubat Perşembe akşamında ekranlarda yer alacak ve dizide çok önemli olayları seyirci ile buluşturacak. Güzide ve çocuklarının yapmış olduğu radikal hamle ile beş parasız ortada kalmalarına neden olacak olan Tarık bu davranışı ile seyirci grubundan tepki toplayacak.

ATV ekranlarında yayınlanarak yüksek izlenme oranları alan Aldatmak isimli televizyon dizisi projesinde Tarık karakterini yapmış olduğu radikal davranış Güzide ve çocuklarının hayatını derinden etkileyecek ve daha sonra yaşanacak olan gelişmeler merak konusu olacak. Tarık'ın yapmış oldukları sebebiyle çocukları ile beraber ortada beş parasız kalan Güzide’nin yardımına ise Behram koşacak. Böylece Güzide Tarık karakterinin onun kuyusunu kazmaya uzun zaman önce başladığını fark edecek ve büyük bir aydınlanma yaşayacak.

Geçmişten gelen misafir olan Yeşim'den önce Tarık'ın kendisiyle beraber olduğunu öne sürecek üstelik bu davetsiz misafirin yanında da bir kız çocuğu olan Öykü de yanında bulunacak. Yeşim Güzide'nin evine yerleşerek Zafer kazandığını düşünse de Tarık ile mutlu olamayacağını anlaması fazla zaman almayacak daha sonra hayal ettiği mutluluğa ve zenginliğe erişmek için tekrardan Tarık karakterinin arkasından iş çevirecek olan Yeşim bu sefer büyük bir oyunun peşine düşecek.

Hem özel hem de iş hayatı ile diken üstünde olan Ozan karakteri de bir taraftan intikam planları uygulamaya başlayacak. Diğer taraftan ailesinde babası ile yüzleşecek olan Ozan Elmasın da desteğini alacak ve bu yüzleşmenin sonuçları Tarık karakteri için ağır olarak görülecek.

Oylum karakteri ise Tolga cephesinde yaşadığı yıkımı atlatamayacak ve içini dayısına dökecek. Bunun yanı sıra sürekli yardımları ile adından söz ettiren Behram'ın Oylum’a karşı olan ilgisini Güzide fark edecek. Tolga ise oylumdan kolay bir şekilde vazgeçmeye niyeti olmayacak ve kendisini bekleyen büyük tehlikeden habersiz olarak davranacak 19. bölümü ile ekranlarda yayınlanmak için hazırlıklarını sürdüren Aldatmak isimli televizyon dizisi projesini yeni bölümde herkes kendi geçmişiyle hesaplaşacak ve yaşanacak olan yüzleşmelerin bedeli ağır olacak.

Aldatmak Yeşim kimdir, gerçek adı nedir, Asena Girişken kaç yaşında, nereli?

Antakya'da 1992 yılında hayata gözlerini açan ünlü oyuncu Asena Girişken lise yıllarında ikna kabiliyetini yüksek çıkması sebebiyle öğretmenleri tarafından avukat olması için yönlendirilmiştir fakat oyuncu olmak isteyen Asena Girişken İstanbul’da oyunculuk yolculuğunu başlatmıştır. Bugüne kadar pek çok tiyatro oyununda performans sergileyen ünlü oyuncu 2016 yılında ise okulundan mezun olmuştur. Bu sıralarda aldatmak için televizyon dizisi projesine rol alan ünlü oyuncu daha önce Üç Kuruş, Yol Arkadaşım ve Aşk Yeniden gibi projelerde de adından söz ettirmiştir.