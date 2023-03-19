Demet Özdemir İddialar Sonrasında Çileden Çıktı! “Hesap Soracağım” Dedi

Kendisi hakkında yazılan bir haber ardından adeta çileden çıkan ünlü oyuncu Demet Özdemir magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Genç kuşağın başarılı oyuncuları arasında olan ünlü isim sosyal medya hesabı üzerinden duygularını saklamayan bir yazı kaleme aldı ve bu gelişme ile adından söz ettirdi. Bu günlerde Fox TV ekranlarında Engin Akyürek ile beraber Adım Farah dizisinde performans sergilenen ünlü oyuncu Demet Özdemir iddialar ardından çok sinirlendi.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde eşi Oğuzhan Koç ile tartıştıkları ve daha sonra evi terk ettiği yönünde yazılan bir haber ile magazin sayfalarında yer almıştı. Çiftin ayrılık aşamasına geldiği yönünde iddialar ortaya atılmış ve bu iddiaların gerçek olup olmadığı merak konusu olmuştu. Demet Özdemir asparagas haberler karşısında sessiz kalmadı ve kendisine yapılan yanlışı affetmeyeceğini belirtti. Bugüne kadar medya karşısında samimi, içten ve sempatik tavırlarıyla yer alarak sorulan soruları açık yüreklilikle yanıtlayan ünlü oyuncu Demet Özdemir mütevazi tavırları ile biliniyordu.

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile bir senelik beraberlik yaşayan Demet Özdemir daha sonra dünya evine girmiş ve mutluluk bir evlilik sürdürmeye başlamıştı. Evliliklerinden bu yana 7 ay geçen çift ayrılık iddiaları ile gündemde yer aldı. Demet Özdemir bu haberleri yazan kişiler ile ilgili davacı olacağını belirtti, zan altında bırakıldığını söyledi ve vicdansız bir tavır ile şiddet içeren bir dil kullanıldığını yazdı.

Oyuncu meydana gelen deprem felaketinde depremzedeler için gerçekleşen yardım kampanyalarına katılmış ve canla başla günlerce yardımcı olmuştu. Meslektaşları ile çeşitli organizasyonlarda uzun süre boyunca görev alan Demet Özdemir yapmış oldukları ile de hayranları tarafından takdir görmüştü. Bu sıralarda özel hayatı ile günaha gelen ünlü oyuncu yapılanları affetmeyeceğini söyledi.