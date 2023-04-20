Aldatmak Yeşim Yeni Bölümde Tuzağa Düşecek

Yapımcılığı Burak Sağyaşar ve Timur Savcı tarafından gerçekleştirilen ve yapımı ise TIMS&B Productions tarafından üstlenilen Aldatmak isimli televizyon dizisi projesi ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yayın hayatına ATV ekranlarında başlayan dizi bugüne kadar 26 bölümünü geride bırakmıştı. Bu defa 27. yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Aldatmak isimli dizi projesinde önemli gelişmeler dizi hayranları ile buluşacak.

Projen 27. yeni bölümünde Tarık ile Yeşim'in kopması Güzide tarafından uğradıkları ağır yenilgi ile gerçekleşecek. Tarık Yeşim karakterini hayatından çıkarmak isteyecek ve Yeşim ise bu süreçte fevri davranışlar sergileyecek. Böyle davranışlar sergileyerek kendini bir kez daha tuzağa düşmüş bir şekilde bulmak üzere olan Yeşim zor anlar geçirecek.

Oylum karakteri ise dizinin yeni bölümünde 9 ay sonra olacak bebek için annelik yapmaya hazır hissetmeyecek ve kafası karışık bir halde bulunacak. Oylum bu sırada Tolga ile çok zor bir zamanında tekrardan yanında olduğu için duygusal bir süreç geçirecek. Oylum her ne kadar her şey yoluna koymak istese de yapmış olduğu hamlenin sonuçları onu dehşete düşürmeye yetecek. Ozan ise Oltan’ı alt etmek için kurduğu oyunda köşeye sıkışacak. Bununla birlikte Tolga ile işbirliği yaparak bir plan gerçekleştirecek ancak işler ise onların beklediği gibi ilerlemeyecek.

Aldatmak dizisi nerede çekiliyor, çekim yeri nedir?

Çekimleri İstanbul'da gerçekleştiği bilinen Aldatmak isimli televizyon dizisi projesinin seti pek çok semtte yer alıyor. İstanbul'un Galata ve Beşiktaş gibi semtlerinde çekilen Aldatmak dizisi seyirci tarafından merak içerisinde izleniyor.

Her yeni haftada yeni bölümleri ve bu bölümlerde yaşanılan olaylar ile dikkatleri üzerine toplayan Aldatmak isimli televizyon dizisi projesi seyircinin desteğini arkasına alarak ekran ömrüne devam ediyor. Proje alışılmışın dışında olan konusuyla pek çok seyirciyi ekrana kilitlemeyi sürdürüyor.