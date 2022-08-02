Demet Akalın Beğenmediği İçeceği Garsonun Başından Aşağı Döktü!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın her adımı ve her yaptığı ile magazin gündemine damga vurmayı başarırken bu defa tepki çeken bir harekete imza attı. Sosyal medyanın gündeminde yer alan ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki akşam bir mekanda sahne aldığı sırada korkunç bir harekete imza atarak adından söz ettirdi. Kendisine gönderilen alkollü içeceği beğenmeyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, söz konusu kadehi garsonın başından aşağı dökerek dikkatleri üzerine çekti. Hareketi ile eleştirilerin hedefinde bulunan ünlü isim “Bana resmen elma suyu vermişsin” dedi ve dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada linç edilen Akalın çok sayıda tepki topladı. Daha sonra sessizliğini bozan ünlü şarkıcı sosyal medya hesabı üzerinden konu ile ilgili bir açıklamada bulundu. Sizler için garsonun başından aşağı içeceği döken ünlü şarkıcı Demet Akalın hakkında detaylı bilgileri ve merak edilenleri yazdık.

Polemikler kraliçesi olarak tanınan, sosyal medya hesabına yapmış olduğu her açıklama ile gündem olan ve her hareketiyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Demet Akalın bu defa sosyal medyanın gündeminde yer aldı ve kullanıcılardan tepki topladı. Yapmış olduğu hareket ile büyük ses getiren Demet Akalın önceki gün sahne aldığı bir mekanda kadından söz ettirdi. Garsonun boşuna aşağı dökerek eleştirilerin hedefi olan ünlü şarkıcı Demet Akalın sahnede kendisine getiren alkol içeceği beğenmedi ve sitemde bulundu.

Şarkıcı Twitter gündeminin ilk sıralarına yerleşti ve sosyal medya kullanıcıları Demet Akalın'a hadsiz, gerçekten utanmazsın ve saygısızlık şeklinde seslenerek yorumlarda bulundu. Ünlü şarkıcı eleştirilerin odağında bulunurken yapmış olduğu açıklama ile adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden Formula 1 geleneğinden fotoğraf paylaşan ünlü şarkıcı Demet Akalın paylaşımının üzerine ilk sahnede ödeşeceğiz yazdı.

Yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı ardından konu hakkında konuşan ünlü isim, sahne aldığı gecede personel şefinin kendisinin dök dök diye ısrar ettiğini ifade etti. Garsonların kafasından içki dökülmesi için gelen gurbetçi müşterilerin de içecek gönderdiği yönünde paylaşımlar gerçekleşti. Bunun yanı sıra ünlü şarkıcı, diğer solistler gibi paraları kendi cebine değil çalışanlara bıraktığını ifade ederken bu durumun şimdi mi birilerine battığını sordu.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın geçtiğimiz aylarda da bir kozmetik fuarına davet edilmiş ve sergilediği hareketler ile tepki çekmişti. Akalın fuara gidip teker teker stantları dolaşmış ve yardımcısının elinde tuttuğu poşete ürünleri almıştı. Ünlü şarkıcı cilt maskesi ve oje gibi en ucuz ürünleri bile ücretsiz olması sebebiyle poşete doldurarak sevenlerini şaşırtmıştı. Daha sonra bir yağ yakma aletinin üzerine de oturan ünlü şarkıcı hareketleriyle sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Çok sayıda kullanıcıdan yorum alan ünlü şarkıcı Demet Akalın kozmetik fuarında rafları boşaltmış ve hareketleriyle adından söz ettirmişti. Bir süre önce Bodrum'dan 12 milyon TL'ye villa aldığı ortaya çıkan ünlü popçunun bu şekilde zengin olduğu yönünde yorumlar yapılmıştı. Daha önce de ünlü şarkıcının bedava ziyafetler çektiği hatırlandı ve şarkıcının evini bedavaya düzdüğü yönünde yorumlar gerçekleşti. Bnun yanı sıra dünyaca ünlü markalardan da aynı şekilde giyinen Demet Akalın, her yaptığı ile adından söz ettirmeye ve gündem olmaya devam ediyor.