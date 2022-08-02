Son Dakika: Nakit Ödemesi Geldi, Hesaplarda Görünüyor...

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere hızlı bir şekilde ödemeler yapılarak hesapları da paralar gönderilmeye devam ediyor. Ekonomik sıkıntı yaşayan ve kredi kullanmak isteyen bireysel müşteriler için başlatılan kampanyalarda son zamanlarda özellikle internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapılan tüm kredi kampanyaları anında hesaplara yatırılmaktadır. Banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek ve ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.

Denizbank ve Akbank üzerinden başlatılan Bu kampanyada özellikle banka hesabınızın olması durumunda sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verilerek işlemleriniz gerçekleştirilmektedir. Denizbank ve Akbank üzerinden başvuru yaparak kredi kullanmak isteyen vatandaşlara banka kredi puanı uygun olması durumunda işlem gerçekleştirerek hesaplarına internet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden ödemeleri göndermektedir.

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak buradan Kredi başvurusunda bulunabilir. Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara hızlı bir şekilde Kredi sonucu verilmektedir. 5 dakika içerisinde sonucunuzu öğrenebileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen kişiler cep telefonları üzerinden SMS atarak da Kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Akbank SMS ile kredi için kredi yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermeniz gerekmektedir. 44 25 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sonuç verir ve onaylanan krediyi sizin banka şubelerinde gelmeden Akbank direkt uygulaması üzerinden hesabınıza yatırmanıza olanak sağlar.

Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi yapabilmeniz için SMS atarak Kredi başvurunuzun onay alması gerekmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak 3280 numarasına göndermesi durumunda DenizBank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacaktır.