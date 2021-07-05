David Harbour’dan Alkol İtirafı! Kedisi Sayesinde İntihar Etmemiş

Ünlü Hollywood yıldızı David Harbour, alkol bağımlılığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve geçmişi hakkında bilinmeyen bilgileri hayranları ile paylaştı. Yaşamış olduğu süreçte yavru kedi sahibi olmasa büyük ihtimalle intihar edeceğini ifade eden yıldız, kedisini çok sevdiğini ve onun intihar etmesi durumunda kedisine kimin bakacağını düşündüğü için intihar etmediğini belirtti.

46 yaşındaki başarılı isim David Harbour, Stranger Things isimli proje ile kariyer hayatından parlama noktasına yaşamıştı. Yıllar sonra hayatı hakkında önemli itiraflarda bulunan ünlü oyuncu yapmış olduğu açıklamalarla dikkat çekti. Başarılı isim David Harbour 20'li yaşlarının başında tecrübe ettiği alkol bağımlılığı ile ilgili önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Amerikalı ünlü oyuncu yaşamış olduğu sorunun ciddi olduğunu ve bir noktada kendisini öldürmeyi düşündüğünü de belirtti.

İntihar etmemesinin gerekçesi olarak da kedisini gösteren başarılı oyuncu yine kedisini çok sevdiğini de vurguladı. Dairesinde ölmesi durumunda 1 hafta boyunca fark edilmemesinin ve kedisinin kendisini yemeye başlaması fikrinin de kendisini dehşete düşürdüğünü açıklayan ünlü oyuncu yapmış olduğu açıklamalar ile dikkat çekti. Ünlü oyuncu David Harbour’un Lily Allen ile evlenmeleri için imza attıktan sonra hamburgerciye gidip yemek yemeleri ve yardımcı rollerde bulunduğu projeler hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır. İşte Stranger Things isimli dizi ile kariyerine adeta parlama noktası yaşayan başarılı isim David Harbour hakkında bilinmeyenler merak edilenler ve daha fazlası…

Quantum of Solace ve Brokeback Mountain gibi filmlerde yardımcı rollerde bulunan ünlü isim David Harbour daha sonra Stranger Things isimli dizi ile adını duyurmuş ve adeta kariyerinde parlama noktasında yaşamıştı. Geçtiğimiz sene şarkıcı Lily Allen ile evlenen David Harbour zorlu süreci anlattı. Las Vegas'ta nikah masasına oturan çift imza atmaları ardından hamburgerciye gidip kendilerine yemek söylemişti.