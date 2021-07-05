Satürn Döngüsü Nedir? Satürn Döngüsü Ne Anlama Gelmektedir?

Genel anlamı ile güçlü, dominant ve ağır enerjisi ile bilinen katılık yapı ve organizasyon ile ilişkilendirildiği gibi Zodyak'ın yapmamız gereken şeyi bize göstermeye çalışan karmik öğretmeni olarak da tanımlanmaktadır. Aslında 20’li yaşlarının sonunda 50’li yaşlarda ve 80’li öncesinde uyandırmaya çalışan ve adeta alarmlı bir kozmik saat gibi çalışan Satürn döngüleri hayat amacımıza uygun olarak bir yol izlememiz konusunda bize yardımcı olmaktadır. İkili ilişkiler, kariyer ve aile hayatı hakkında bu döngüler yapmamız gerekeni ve doğru olan yolda ilerleyip ilerlemediğimizi de kontrol etmeye yardımcı olan tetikleyiciler olarak da bilinmektedir.

Satürn eğer doğru yolda değilsek hayatımızı düzene çekmeye yardımcı olur ve yaşam amacımıza uygun bir şekilde hareket etmeye başlarız. Bu konuya örnek olarak var olan ilişkimizde düzeltilmesi ya da üzerinde çalışılması gereken konular varsa ve bu konular üzerinde çalışmalar yapılmıyorsa Satürn karmik döngü ile ilişkide var olan aynı sorunları hayatın diğer alanlarında da ortaya çıkarabilir. Bununla birlikte eğer kişiyi parlamasından alıkoyan ve aşağı çeken bir durum söz konusu ise Satürn var olan problemleri gün yüzüne çıkarır ve gerçekleri daha farklı bir göz bile görmeye yardımcı olur.

Kozmik bir dönüşüm geçirmeye ve seviye atlamaya hazır olunması gerekmektedir. Bu konu hakkında gereken çalışma yapıldığı zaman hem yaşamsal hem de ruhsal alanda Satürn ödüllerini verecektir. Geçmiş yaşamdaki döngülerini temsil eden Satürn aileyle, otorite figürleri ile ya da baba ile nasıl anlaşıldığını göz önüne sermektedir. Bu konu ile ilgili olarak eğer şeylerin yoluna koyulması gerekiyorsa yaşanılan durumlara farklı bir göz ile bakılması tavsiye edilmektedir. Diğer bir deyişle hem geçmiş yaşama ışık tutup bu alanları şifalandırmak hem de güncel dönemde yaşanan problemleri düzeltmeye yardımcı olan Satürn hayatımızı yola sokmaya yardımcı olur.